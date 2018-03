ANTONIO ALBANESE/ Torna al cinema con il film “Contromano” (Che tempo che fa)

Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera ci sarà anche Antonio Albanese. Il 29 marzo uscirà nei cinema il film “Contromano”, da lui diretto e interpretato

18 marzo 2018 Bruno Zampetti

Antonio Albanese

ANTONIO ALBANESE E IL FILM “CONTROMANO”

Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera su Rai 1 ci sarà anche Antonio Albanese. Il 29 marzo uscirà nei cinema il film “Contromano”, diretto e interpretato dall’attore comico. Una commedia in cui il protagonista, che ha un negozio di calze, decide di riportare in patria un giovane senegalese che minaccia di portargli via i clienti venendo per calzini per strada. Una pellicola che invita quindi a riflettere sul tema migranti strappando certamente delle risate. Oltre che al cinema, presto rivedremo Antonio Albanese anche in televisione. In questi giorni, infatti, a Finale Ligure sono state girate alcune scene di una nuova serie, dal titolo “Topi”, interpretata proprio dall’attore di origini siciliane, che sarà trasmessa dalla Rai. Non è chiaro però quando andrà in onda e di quante puntate sarà fatta. Si sa solo, come ha scritto l’edizione savonese de La Stampa, “che racconta in chiave ironica, la storia di un latitante”.

CETTO LAQUALUNQUE E LE ELEZIONI

Uno dei personaggi più noti di Antonio Albanese, protagonista anche di due film, è Cetto Laqualunque. E la scorsa settimana il Quotidiano Nazionale ha chiesto all’attore comico cosa avrebbe votato il suo personaggio alle ultime elezioni. Albanese ha spiegato che “anche Cetto parlava di immigrazione: accoltellava i cinesi, però alle spalle. Purtroppo comportamenti come quelli visti in campagna elettorale sono entrati nell’abitudine, ci siamo assuefatti. Chi punta a rappresentare una comunità non può dire cose del genere. Il ministro della Paura in questi anni ha lavorato molto bene, eppure l’altro giorno ho letto una notizia molto interessante: il 2016 è stato l’anno col più basso numero di omicidi della storia d’Italia. Negli anni Sessanta ne morivano cento volte di più! Eppure se vai sul web o guardi certe trasmissioni, sembra che ci sia una carneficina continua". "In questa campagna elettorale ho sentito cose che voi umani...”, ha aggiunto.

