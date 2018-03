Alberico Lemme a Domenica Live / La dieta da Barbara d’Urso: scontro con Manuela Villa e company?

Alberico Lemme a Domenica Live, il farmacista ospite da Barbara d'Urso con la sua famosa dieta: in studio anche gli opinionisti di sempre per uno scontro all'ultima caloria!

18 marzo 2018 Valentina Gambino

Dopo mesi e mesi di silenzio, torna in pista questo pomeriggio, Alberico Lemme. Il noto farmacista infatti, sarà tra i protagonisti assoluti della nuova puntata di Domenica Live, in onda su Canale 5 con Barbara d’Urso. Con il pugliese, anche i soliti opinionisti che da sempre si scontrano con lui. Ecco perché, durante il promo, la ruspante conduttrice campana ha fatto emergere anche le fotografie di Raffaello Tonon, Manuela Villa, Francesco Nozzolino e Max Cavallari dei Fichi d’india. In studio anche Mary Segneri, così come anticipato dalla stessa postando uno scatto su Instagram. Proprio Lemme, aveva anticipato la sua presenza in studio, pubblicando uno stato su Facebook: “Oggi domenica 18 marzo 2018 ore 16 a DOMENICA LIVE il grande ritorno da non perdere. Oggi, si va oltre: ART.33 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, recita : "L'Arte e la Scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento " dr.lemme il Genio Imperatore Farmacista !!!! guerriero libero commentate e condividete”.

Durante il promo di Domenica Live, Barbara d’Urso ha svelato che ci sarà ospite in studio anche Alberico Lemme, con la sua famosa dieta. In onda con la conduttrice, anche i soliti opinionisti che da sempre creano un fortissimo dibattito in scontrandosi con il noto farmacista. Questa domenica inoltre, proprio il noto farmacista dovrebbe portare in studio con lui anche una intera famiglia che, dopo avere eseguito la sua dieta ha perso molteplici chili. Proprio ultimamente, Alberico Lemme intervenuto ai microfoni de La Zanzara su Radio24, ha parlato di Trump, sparandola grossa: “Mi ha copiato dicendo che è un genio. Io l’ho detto prima, sono un genio. Siamo in due al mondo. E voglio fare il Ministro della Sanità del prossimo governo, con chiunque. Metto a posto tutta l’Italia e faccio risparmiare ventidue miliardi allo Stato italiano. In più non voglio neanche l’auto blu, perché vado in giro con la mia Porsche e faccio risparmiare”. Staremo a vedere cosa accadrà questo pomeriggio in onda su Canale 5.

