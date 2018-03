Andrea Saccone non è più Campione a L'Eredità/ L'abbraccio di Fabrizio Frizzi "che vale più di 14 puntate"

Andrea Sacconi, campione dei record, lascia L'Eredità dopo ben 14 presenze consecutive. Per lui un montepremi di 47 mila euro e l'abbraccio di Fabrizio Frizzi.

18 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Fabrizio Frizzi e Andrea Sacconi a L'Eredità

Andrea Saccone, protagonista indiscusso degli ultimi 14 appuntamenti de L'Eredità, è stato il campione dei record. Il diciottenne, originario della provincia di Arezzo, ha infatti registrato il numero di presenze consecutive più lungo nel popolare quiz show di Rai Uno, superando il precedente record di 11 puntate. Quattordici serate di successi, dicevamo, durante le quali il concorrente è riuscito a portare a casa un montepremi di 47 mila euro diventando, fra le altre cose, una vera star per il popolo dei social. Tutto questo fino a venerdì scorso quando Andrea Saccone, dopo una cocente sconfitta, è stato costretto a lasciare il suo posto da campione dei record. Per lui, però, non è mancato l'abbraccio affettuoso del conduttore Fabrizio Frizzi, "un abbraccio - ha ammesso il concorrente in diretta tv - che vale più di 14 puntate". Dal mondo dei social, anche un ringraziamento da parte di Cesare Cremonini, che con la sua carriera nel mondo della musica è stato il protagonista della sua ghigliottina.

Per lui il messaggio di Cesare Cremonini

Ha solo 18 anni, è originario della provincia di Arezzo e con le sue 14 serate da campione ha conquistato il record di presenze a L'eredità: lui è Andrea Saccone, il concorrente che nel quiz preserale di Rai Uno ha realizzato un successo senza precedenti e che lo scorso venerdì ha lasciato il programma dopo un'inattesa sconfitta. Studente presso il liceo scientifico di Castiglion Fiorentino, ha scelto di partecipare al programma senza dire nulla ai suoi cari, così come si legge su Davidemaggio.it: "Una sera mi sono soffermato sulla trasmissione e ho visto scorrere l’annuncio della ricerca di nuovi concorrenti - ha ammesso infatti il campione nella sua scheda di presentazione - Così, un po’ per noia e un po’ per curiosità, ho mandato la mia candidatura". Vincitore in tre puntate consecutive, Andrea Sacconio è riuscito a portare a casa una cifra di tutto rispetto, oltre ai complimenti di Cesare Cremonini, che fotografando la sua ghigliottina l'ha invitato a partecipare al suo prossimo concerto.

