BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Pagelle: il caso Ciacci-Zazzaroni, rivincita di Eleonora Giorgi (seconda puntata)

Caso senza precedenti a Ballando con le stelle: Ivan Zazzaroni giudica "non classificata" la performance di Giovanni Ciacci. Va meglio per Eleonora Giorgi, che scampa all'eliminazione.

18 marzo 2018 Rossella Pastore

Nell'anteprima di Ballando con le stelle, Milly Carlucci è già ai blocchi di partenza. In zona cambio, precisamente: "Qui è dove avviene la magia". La "magia" in questione è quella del make up. Vedi Silvan: è un esperto, in questo senso. Pubblicità; l'intro in stile Guerre stellari è affidata a Robozao. "Ti sei divertito, la settimana scorsa?". "Sì, ho riso molto". Non che ci fosse da sbellicarsi: era programmato per farlo, probabilmente. Così come è programmato per dire ciò. I primi a esibirsi sono Massimiliano Morra e Sara Di Vaira. La clip ripercorre la loro scorsa, scarsa performance. Morra parla di amore: "Sono stato fidanzato pochissime volte". Anche la Di Vaira si lascia andare alle lusinghe: "Io sono single, lui è single... se capita, capita". Per parafrasare: excusatio non petita, accusatio manifesta. A scusa e accusa sostituire "premesse" e "conclusioni".

IL CASO CIACCI-ZAZZARONI

Stefania Rocca è decisa: "Ce la metterò tutta". Costole quel che costole. Quanto all'infortunio, suo marito non l'ha presa benissimo: "Mi ha chiesto spiegazioni". Il tango con Nuzio è muy caliente. Chissà se a casa avranno da ridire anche sul bacio... Voto: 5. Amedeo Minghi si racconta: "Sono abituato ad altro, io. Il problema è che mi concentro troppo sulla musica". Chiamasi "deformazione professionale". Peccato non basti per andare a tempo. "Sei acerbo", lo rimprovera Canino. Come un pomodoro: visto che si parla di salsa... Voto: 4. Eleonora Giorgi si prende la sua rivincita: "Il web mi è vicino". Magra consolazione: la giuria compensa con un punteggio per niente incoraggiante. Condivisibile il 2 di Mariotto, subito dopo lo screzio tra lui e Peron: "Dovresti spronarla". Giovanni Ciacci confessa: "Mi vergogno tantissimo, per questo recito la parte del clown". Certo è che Zazzaroni non aiuta: "Mi rifiuto di votarli". Nessun allarmismo: Ciacci e Zazzaroni sono i Parietti e Lucarelli della nuova edizione. Quanto al siparietto, quello sì che è non classificato.

ILLUSIONI E ILLUSIONISTI

È la volta di Gessica Notaro: "Mi chiedo se lui mi guardi dal carcere". Lo chiama "l'Innominabile": "Voleva che stessi chiusa in casa, e invece sono qui". La bachata con Oradei porta a casa ben 47 punti. Il sospetto è che la giuria si faccia condizionare un po' troppo facilmente. Si pensi a quel che è successo con Silvan, la risposta made in Rai all'isolano Casella. In pista, il Mago fa quel che sa fare meglio: illudere. Di saper ballare. Voto: 2; per i giurati? 10. Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale scendono in pista. Prima, però... "Tutto bene col vestito?". La Guetta è un vero personaggio, tanto che Simone la chiama "Natalina". Ma qui Don Matteo c'entra poco: a Ballando è richiesta serietà. Nel suo caso, però, un miracolo aiuterebbe.

