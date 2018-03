C’è posta per te / Video, Maria De Filippi lascia lo studio: 8 minuti di silenzio, ecco perché è andata via

C’è posta per te: ecco il Video della storia di Domenica e Pino; Maria De Filippi lascia lo studio per fare ragionare il figlio e vanno in onda 8 minuti di silenzio, ecco cosa è accaduto.

18 marzo 2018 Valentina Gambino

Maria De Filippi, C'è posta per te

La nuova puntata di C'è posta per te andata in onda ieri sera, come sempre ha conquistato il pubblico da casa con le sue particolari storie. Ecco perché, Maria De Filippi con la solita serenità che la contraddistingue, si è portata a casa un ottimo risultato, anche in termini di ascolti TV. Il people show del sabato sera, ha concluso il suo appuntamento con 5.267.000 telespettatori (con il 26.1% di share), battendo ancora una volta la concorrenza. Ballando con le stelle infatti, con il suo secondo appuntamento in onda su Rai1 condotto da Milly Carlucci ha raggiunto 3.645.000 di persone davanti alla TV (19.3%); Ballando…tutti in pista, la prima parte del programma RAI, in onda dalle ore 20.35 alle 21.00 circa, ha portato a casa un seguito pari a 4.082.000 telespettatori (share del 17%). Tra le varie storie del nuovo appuntamento con Queen Mary, una ha fatto indignare il pubblico. Domenica, mamma di Pino non vede il figlio da moltissimi anni perchè "colpevole" a detta del 40enne, di aver lasciato il padre.

Maria De Filippi, 8 minuti di silenzio degni di una Queen

La storia di Domenica e Pino, ha colpito moltissimo i telespettatori perchè, dopo aver chiuso la busta, il figlio si è diretto nel dietro le quinte seguito da Maria De Filippi che ha cercato di fargli cambiare idea. Quello che è accaduto è stato degno delle migliori performance televisive di Adriano Celentano. 8 lunghissimi minuti di silenzio nel quale non è accaduto assolutamente nulla. La regia riprendeva il pubblico, la donna in attesa di scoprire il "verdetto" e la porta nera (con scritto solo "C'è posta per te"), rigorosamente chiusa. Il tutto è durato per l'esattezza ben 8 minuti e 13 secondi. Non abbiamo compreso bene il motivo di questa scelta, piuttosto che tagliare in fase montaggio, esattamente come accade di solito, con la scritta: "tot minuti dopo...". Nel corso di questa estenuante attesa, Maria ha anche aperto la porta più volte, poi rientrando per parlare ancora con Pino che ha deciso di non perdonare la madre e non darle la soddisfazione di ascoltarla. Maria De Filippi tornando in studio è apparsa decisamente affranta ed ha poi invitato la donna a fare comunque un appello al figlio: “Gli voglio dire che è la mia vita e mi manca tantissimo… insieme a lui sono cresciuta, avevo quindici anni… ho imparato pure ad amare”. Cliccate qui per vedere il video.

