CRISTIANO MALGIOGLIO/ Amanda Lear lo evita a tutti i costi (Che tempo che fa)

Cristiano Malgioglio, ospite oggi di Che tempo che fa, sembra vivere un nuovo momento di notorietà, grazie anche alla sua canzone “Mi sono innamorato di tuo marito”

18 marzo 2018 Bruno Zampetti

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio sembra vivere un nuovo momento di notorietà, grazie anche alla sua canzone “Mi sono innamorato di tuo marito”, diventata una hit grazie a Youtube. Il paroliere è anche molto richiesto in radio e oggi sarà ospite di Che tempo che fa. Non ci sarà nella stessa trasmissione Amanda Lear e pare proprio che lei, per accettare di essere invitata in televisione, ponga ormai una condizione irrinunciabile: la non presenza di Malgioglio. Secondo quanto ha scritto Novella 2000, i due, nonostante un’amicizia di vecchia data, culminata anche in canzoni scritte da Cristiano per Amanda, non andrebbero più d’accordo. La Lear, infatti, non avrebbe preso bene il fatto che Malgioglio direbbe in giro che lei ha più anni di quelli che effettivamente ha.

CRISTIANO MALGIOGLIO, LA CADUTA SU VALERIA MARINI

Che questo sia vero o no, c’è da dire che l’età gioca brutti scherzi a Malgioglio. Intendiamoci bene: non la sua età. Pochi giorni fa, infatti, il cantante è stato concorrente a una puntata speciale di Guess my age, quiz di Enrico Papi in cui si deve indovinare l’età di una persona. Accanto a lui c’era Valeria Marini e a un certo punto Malgioglio è scivolato dallo sgabello, finendo proprio sulla soubrette. Non facendosi fortunatamente male. La Marini ha però con una certa dose di autoironia, evidenziato che ciò è stato possibile anche grazie al fatto che lei è “morbida” e ha quindi scherzosamente invitato Malgy a ringraziarla per il fatto di essere stata proprio lì, sulla traiettoria della sua caduta, evitando che si potesse fare male.

L’INSEPARABILE GATTA PUPA

A proposito della partecipazione di Malgioglio al Grande Fratello Vip, dilei.it racconta che il paroliere avrebbe voluto portare con sé nella casa di Cinecittà la sua gatta Pupa. Vive con lei infatti da molto tempo ed è stato per lui difficile decidere di separarsene seppur per poco tempo, affidandola alle cure dei nipoti. Nello stesso servizio, si parla della casa di Malgioglio, la cui stanza preferita sembra essere il soggiorno, dove ci sono grandi poltrone e divani imbottiti in pelle scura. Nella cucina, al contrario, domina il colore bianco, ma non mancano delle piastrelle color salmone e dei dettagli pop che richiamano alcune passioni di Malgioglio, come quella per l’indimenticabile Marilyn Monroe. Pare inoltre che il cantante ami cucinarsi dei piatti come i tortellini e la pizza.

