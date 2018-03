Cecilia Capriotti lite con Craig Warwick e Monica Setta/ Domenica Live: “Vi denuncio”. La giornalista “scappa”

Cecilia Capriotti, lite con Craig Warwick e Monica Setta

Alta tensione a Domenica Live nello spazio dedicato all'Isola dei Famosi 2018, ma stavolta non c'entra nulla il “canna-gate”. Nel mirino finisce Cecilia Capriotti per le voci sul presunto flirt con Amaurys Perez. La diretta interessata smentisce nello studio di Barbara d'Urso le accuse, arrivando ad un pesante scontro con Craig Warwick e la giornalista Monica Setta. «Non è successo assolutamente nulla. Sono amica della moglie e il mio compagno è amico di Amaurys. Gli ha detto: “Mi raccomando, dormi accanto a Cecilia, che soffre di ansia”. Per me è asessuato, perché è un mio amico e non è neppure il mio tipo». Cecilia Capriotti chiede poi da chi sia partita la voce e poi si lascia andare ad una confessione che riguarda Amaurys Perez e la moglie Angela: «Mi ha detto che non l'ha mai tradita e che, anzi, lo fanno continuamente, dopo 15 anni insieme». Craig Warwick sembra invece sostenere il contrario, ma è Monica Setta a lanciare la bomba: «Craig racconta tutta un'altra storia, sostiene che ci sia stato qualcosa tra Cecilia e Amaurys».

LITE A DOMENICA LIVE: MONICA SETTA REAGISCE MALE...

Monica Setta rivela dunque chi ha fatto girare la voce del presunto flirt tra Cecilia Capriotti e Amaurys Perez: Craig Warwick. Lui si trincera dietro un «no comment», ma l'ex naufraga reagisce duramente a Domenica Live. «Sei completamente impazzito. Prima con la storia dell'omofobia di Franco, ora con questa di me e Amaurys. Oltre a vedere gli angeli, vedi anche dei film che ti fai tu. Tu eri lì, quando io dormivo accanto ad Amaurys, hai mai visto qualcosa? Sei una persona subdola, falsa e cattiva, parlerai con il mio avvocato». Partono così le minacce di querela, quindi Craig cambia idea e dichiara che tra Cecilia e Amaurys c'è solo amicizia. La retromarcia improvvisa ricorda proprio la vicenda delle presunte affermazioni omofobe di Franco Terlizzi. A peggiorare la situazione ci pensa Monica Setta con una gaffe: prima fa marcia indietro, poi spiega di non poter parlare. «Non possiamo perché Cecilia ha minacciato denunce». Inevitabilmente tutti le si scagliano contro, anche la stessa Barbara d'Urso: «Prima avete detto l'esatto contrario. Ci sono le registrazioni che lo provano».

Il clima si fa incandescente e ad aggiungere pepe è Karina Cascella, che rigira il coltello nella piaga. «Ha chiesto a me che mestiere faccio, ma tu non sei stata professionale. Tieniti la tua laurea, non ha la coerenza. Hai fatto una figuraccia», dice l'opinionista. «Sono molto amareggiata, in questi pochi minuti ho dovuto chiudere le mie pagine pubbliche per gli insulti che ho ricevuto», aveva commentato la Setta, che poi si alza improvvisamente e minaccia di andare via. Poi torna nuovamente sui suoi passi e attacca Karina: «Ho dato immediatamente mandato al mio legale di denunciarla. Ridi perché solo quello puoi fare. Ho semplicemente riportato una notizia, non ho mai detto di esserne sicura. Esistono i retroscena e io ho il dovere di riportarlo, ma con il condizionale. Non mi pare giusto essere dileggiata in questo modo. Parla pure con la tua bella voce napoletana».

