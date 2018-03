Che tempo che fa/ Ospiti e diretta: Laura Pausini e Giovanni Trapattoni (18 marzo)

Che tempo che fa, anticipazioni di domenica 18 marzo: ecco tutti gli ospiti di Fabio Fazio, da Laura Pausini a Giovanni Trapattoni, Antonio Albanese, Enzo Iacchetti ed Edoardo Leo...

18 marzo 2018 Valentina Gambino

Che tempo che fa

Grande colpaccio quello di Fabio Fazio. Nel corso del nuovo appuntamento con Che tempo che fa, in onda oggi, domenica 18 marzo, nella bellissima cornice del suo show con tanto di acquario, arriverà in studio Laura Pausini. Oltre alla cantante ci sarà modo di intervistare anche Giovanni Trapattoni: quali saranno i temi affrontati al conduttore? La Pausini è fresca di pubblicazione e ed infatti, lo scorso venerdì è uscito il suo nuovo disco dal titolo “Fatti sentire”, anticipato dal singolo scritto da Niccolò Agliardi che si chiama “Non è detto”. Un album tanto atteso dai fan che sicuramente non ha deluso le aspettative del suo numeroso pubblico. Tra gli altri protagonisti della prima parte, anche Antonio Albanese, protagonista al cinema del nuovo film dal titolo “Contromano”, di cui firma regia e sceneggiatura e Paolo Nespoli, astronauta ESA protagonista di VITA, la terza missione di lunga durata dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). L’appuntamento con il programma in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai è sempre per le 20.35 circa e sicuramente, Laura oltre a parlare della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo 2018, dedicherà una lunga parentesi al suo ultimo progetto discografico.

Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni

Successivamente, dopo le interviste “singole” di Fabio Fazio, si aprirà anche la seconda parte con il tavolo di Che tempo che fa. Oltre ai soliti ospiti fissi (Orietta Berti, Fabio Volo, Nino Frassica e Gigi Marzullo), troveremo anche l’attore Edoardo Leo nei cinema dal 29 marzo con “Io c’è” di Alessandro Aronadio, Enzo Iacchetti in tournée con il suo spettacolo “Libera nos domine”, Iva Zanicchi e Giobbe Covatta, impegnato a teatro con “La Divina Commediola”. E ancora, Cristiano Malgioglio che ha superato oltre 16 milioni di visualizzazioni su YouTube con la sua canzone “Mi sono innamorato di tuo marito” e il campione di ciclismo Filippo Ganna, reduce dai Mondiali su pista di Apeldoorn in Olanda dove ha guadagnato due medaglie: una d’oro e una di bronzo. Tra una intervista e l’altra, ci sarà poi la lunga parentesi legata ai fatti della settimana narrati da Luciana Littizzetto, la comica torinese che nella sua maniera dissacrante darà la sua opinione. Come sempre, anche stasera tutti gli ospiti saranno presentati da Filippa Lagerback, la compagna di Daniele Bossari che si sta incessantemente avvicinando alle nozze con la sua amata dolce metà.

© Riproduzione Riservata.