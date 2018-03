DON CAMILLO E L'ONOREVOLE PEPPONE/ Su Rete 4 il film con Fernandel e Gino Cervi (oggi, 18 marzo 2018)

Don Camillo e l’Onorevole Peppone, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Fernandel e Gino Cervi, alla regia Carmine Gallone. Il dettaglio della trama.

18 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST FERNANDEL

Il film Don Camillo e l’Onorevole Peppone va in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 marzo 2018, alle ore 21.15. Un intramontabile classico senza tempo del cinema italiano che è stato prodotto nel 1955 dalla casa cinematografica Cinema Rizzoli con il soggetto tratto dai racconti scritti da Giovannino Guareschi che si è anche occupato dell’adattamento della sceneggiatura. La regia è di Carmine Gallone che sarà dietro la macchina di cinepresa anche nel quarto e penultimo capitolo di questa saga cinematografica. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Alessandro Cicognini, i costumi indossati dagli attori sul set sono stati disegnati da Pia Marchesini ed il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Anchise Brizzi. Nel cast sono presenti grandi nomi del cinema come Gino Cervi, Fernandel, Claude Sylvain, Leda Gloria, Saro Urzi, Umberto Spadaro, Marco Tulli e Memmo Carotenuto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DON CAMILLO E L’ONOREVOLE PEPPONE, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nell’anno 1948 ed una clamorosa voce sembra travolgere la tranquillità della piccola cittadina di Brescello. Infatti, si sussurra che il sindaco Peppone abbia intenzione di candidarsi per entrare nel Parlamento Italiano e per la precisione alla Camera. La notizia arriva naturalmente anche a Don Camillo che ovviamente ne rimane abbastanza colpito ma poi si convince che questa possa essere una eventualità praticamente impossibile visto che per poter esser candidato Peppone dovrebbe conseguire la licenza elementare. Nel suo quartiere generale Peppone assieme ai propri fidi scagnozzi inizia a programmare la campagna elettorale dicendosi certo di poter superare senza problemi l’esame di quinta elementare anche perché nell’ultimo periodo sembra aver studiato piuttosto a fondo. Tuttavia nel giorno dell’esame Peppone si trova in grandissima difficoltà agli scritti sia per quanto concerne il problema di matematica e sia per quanto riguarda il tema di italiano. Durante la prova si trova a passare vicino alla finestra proprio Don Camillo il quale dopo aver capito le difficoltà del nemico giurato che al tempo stesso considera come il proprio miglior amico, decide di dargli una importante mano suggerendogli la soluzione del problema di matematica e di incentrare il tema di italiano su di lui. Alla fine Peppone riuscirà a superare l’esame e quindi sembra essere lanciato per la campagna elettorale. Prima di arrivare all’inevitabile scontro tra i due contendenti con entrambi che si faranno dispetti a vicenda, Don Camillo e Peppone sono chiamati a mettere chiarezza in una disputa che riguarda un proprietario terriero che non riesce a buttare fuori il mezzadro. Nella disputa emerge che gli amici di Peppone avevano ritrovato un vecchio carro armato dei sovietici poi rivelatosi americano e che lo avevano nascosto in un fienile proprio in quel terreno. I due si danno una mano per cercare di far rinvenire il residuo di guerra dietro segnalazione anonima ma finiranno per combinare uno dei loro soliti guai.

