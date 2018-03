Daniela Del Secco D'Aragona/ "Marina Ripa di Meana ha rappresentato parte della mia famiglia" (Domenica In)

Daniela Del Secco D'Aragona a Domenica In: la marchesa di Pechino Express sarà ospite del contenitore pomeridiano di Rai Uno condotto da Cristina Parodi.

18 marzo 2018 Fabio Morasca

Daniela Del Secco D'Aragona a Ieri Oggi Italiani (Web)

Tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica In ci sarà anche Daniela Del Secco D'Aragona. Quali perle di saggezza riserverà la marchesa al pubblico di Cristina Parodi? Diciamo che per ogni argomento ha il suo bel repertorio. Si parla di seduzione? Ecco cosa disse in un'intervista a pinkitalia.it di qualche tempo fa:"Donne Non corteggiate, ma fatevi corteggiare, evitate di toccare il maschio ad ogni occasione facendolo sentire preda delle vostre voglie. In amore vince chi fugge ed è una massima che vale per tutti i tempi…". Ma ecco una curiosità sulla marchesa:"Le perle, le porto sempre anche quando dormo. Rappresentano la purezza, non importa se siano di Maiorca. Chi le indossa è elegante, è un prezioso che si adatta a tutte le età. Anche un bottoncino di perle sulle orecchie fa bon ton".

DANIELA DEL SECCO D'ARAGONA A "IERI OGGI ITALIANI"

Daniela Del Secco D'Aragona sarà tra gli ospiti della prima puntata di Ieri Oggi Italiani, il nuovo programma condotto da Rita Dalla Chiesa, in onda a partire da lunedì 19 marzo 2018, su Rete 4, in seconda serata. Daniela Del Secco D'Aragona sarà presente alla puntata dedicata all'Amore: gli altri ospiti saranno Silvana Giacobini, Lory Del Santo, Cecilia Rodriguez, Patrizia De Blanck, Corinne Clery, Erminia Manfredi e Giulia De Lellis. La marchesa Daniela Del Secco D'Aragona ha raggiunto la popolarità televisiva grazie a Pechino Express, l'adventure-game di Rai 2, al quale prese parte nel 2013, in occasione della seconda edizione, insieme al suo maggiordomo Gregory. Dopo l'esperienza a Pechino Express, il pubblico televisivo ha potuto vedere la marchesa soprattutto nelle vesti di opinionista. Ad esempio, Daniela Del Secco ha preso parte alle due edizioni di Selfie - Le cose cambiano, il programma andato in onda su Canale 5 e condotto da Simona Ventura. La marchesa è stata spesso ospite anche dei programmi condotti da Barbara D'Urso.

IL RICORDO DI MARINA RIPA DI MEANA

In una delle puntate recenti di Pomeriggio Cinque, ad esempio, la marchesa Daniela Del Secco D'Aragona ha ricordato Marina Ripa di Meana, scomparsa lo scorso 4 gennaio. In quest'occasione, Daniela Del Secco non ha saputo trattenere la commozione, rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Marina ha rappresentato parte della mia famiglia, è tanta la vita che abbiamo vissuto insieme da quel ’91 alla Versiliana dove mi apparve come un qualcosa di prodigioso. Lei e Carlo venivano a presentare il libro La più bella del reame, e lei era bella... Guarda se non mi vengono le parole a me vuol dire che sono veramente emozionata...". Daniela Del Secco D'Aragona ha voluto condividere anche un altro aneddoto per sottolineare l'amicizia che la legava a Marina Ripa di Meana: "Quando sono stata operata per l’ernia al disco, lei è venuta prima che andassi in sala operatoria, nel giorno stesso che Carlo si stava operando al cuore. E’ stata una donna generosa e buona". Sempre nello studio del programma di Barbara D'Urso, Daniela Del Secco ha discusso animatamente con Patrizia Groppelli che, in un'occasione, aveva messo in dubbio le sue origini nobili.

