Domenica In / Anticipazioni: Filippo Magnini, Lino Banfi e Guillermo Mariotto tra gli ospiti (18 marzo)

Domenica In, anticipazioni e ospiti del 18 marzo: Filippo Magnini, Lino Banfi e Guillermo Mariotto tra i protagonisti del nuovo appuntamento Rai condotto da Cristina Parodi.

18 marzo 2018 Valentina Gambino

Nuovo appuntamento oggi 18 marzo con Domenica In condotta da Cristina Parodi. A partire dalle 14, sulla rete ammiraglia di Casa Rai, andrà nuovamente in scena una puntata con protagonista ancora l’amore, in tutte le sue sfaccettature. Scopriamo quindi a seguire, tutti gli ospiti e le anticipazioni della trasmissione che ogni fine settimana si scontra con Barbara d’Urso e la sua Domenica Live in onda su Canale 5. Ad un passo dalla Festa del Papà, la giornalista parlerà del profondissimo amore che lega padri e figli, ospitando nello studio tanti ospiti famosi che di seguito vi andremo ad elencare. Per lo spazio dedicato alla “terza vita”, ci saranno anche toccanti dichiarazioni di personaggi che si sono reinventati dedicandosi a vecchi e nuovi interessi. Saranno ospiti: Lino Banfi, Milena Vukotic e Alda D’Eusanio, ma anche nonna Irma, che parlerà della sua esperienza in Kenya per aiutare i bambini di un orfanotrofio. Poi saranno presenti anche Vittorio Martello e Giannina Biondini, una coppia che racconterà cosa vuol dire innamorarsi a 90 anni e la ballerina ultrasettantenne di pole-dance Tomoko.

In studio con Cristina Parodi per la nuova puntata di Domenica In, anche un grande parterre di opinionisti: Claudio Lippi, Adriano Panatta, Catena Fiorello, Maria Teresa Ruta e Angela Rafanelli. Di amore per il cinema poi, si parlerà anche con Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino, che racconteranno del loro nuovo film in uscita e con Paolo Ruffini che parlerà del suo ultimo lavoro. Spazio poi per l’amore e la seduzione con Filippo Magnini, reduce da un gossip (ancora non confermato) che lo vorrebbe tra le braccia di Giorgia Palmas dopo la fine della sua relazione con Federica Pellegrini. L’ex nuotatore si metterà in gioco con “Che uomo sei?”. Il “Gioco delle affinità” invece, vedrà confrontarsi Veronica Maya e il marito Marco Moraci. Per quanto riguarda l’amore per la musica, il protagonista sarà invece Mario Biondi, dopo la sua ultima partecipazione con il Festival di Sanremo. Ci sarà poi un lungo comparto che esaminerà le ultime gesta dei ballerini di Ballando con le Stelle, comprese le polemiche della puntata andata in onda ieri sera. Ospite in studio, il giudice Guillermo Mariotto. A rappresentare l’amore per la cucina ci sarà Benedetta Parodi, protagonista di una incursione “A casa di…”, stavolta dalla “marchesa” Daniela Del Secco D’Aragona.

