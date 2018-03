DOMENICA LIVE/ Anticipazioni: Paola Di Benedetto risponderà al suo ex fidanzato (18 marzo)

Domenica Live, le anticipazioni di oggi 18 marzo: Loredana Lecciso, Filippo Nardi e Alberico Lemme tra gli ospiti di Barbara d'Urso, parentesi sull'Isola dei Famosi e le diete verso l'estate

18 marzo 2018 - agg. 18 marzo 2018, 14.03 Valentina Gambino

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Nella puntata di Domenica Live che andrà in onda oggi, domenica 18 marzo 2018, saranno presenti tutti i concorrenti eliminati della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset. Tra questi, ci sarà anche Paola Di Benedetto: la showgirl ed ex Madre Natura di Ciao Darwin risponderà alle dichiarazioni rilasciate dal suo ex fidanzato, il calciatore Matteo Gentili. Nella puntata andata in onda ieri di Verissimo, Paola Di Benedetto è stata intervistata insieme a Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne. Paola Di Benedetto e Francesco Monte, come ricordiamo, hanno avuto un flirt sull'Isola. Nel programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, inoltre, tornerà anche Alberico Lemme, il discusso farmacista creatore dell'omonima e controversa dieta. Lemme svelerà ai telespettatori di Domenica Live tutte le sue nuove ricette. Il farmacista, inoltre, porterà in studio un'intera famiglia che starebbe dimagrendo con la sua cura. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

LOREDANA LECCISO A DOMENICA LIVE

A partire dalle 13.55 torna il nuovo appuntamento con la Domenica Live di Barbara d'Urso, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Quali gli ospiti e anticipazioni della ruspante Lady Cologno? Confermata la partecipazione di Loredana Lecciso che, come scritto anche in questo nuovo articolo, dovrebbe arrivare in diretta e ballare per tutti gli estimatori. La compagna di Al Bano infatti, è tornata a Cellino San Marco e si reca ogni giorno a Lecce dove sta preparando il nuovo spettacolo teatrale che la vedrà protagonista nel ruolo di Maria Maddalena. La showgirl salentina, avrà modo anche di parlare della sua relazione con Carrisi e le ultime polemiche con Romina Power? Sicuramente sì. Ci sarà poi modo per approfondire ancora le ultime discussioni dell'Isola dei Famosi ma dubitiamo possa esserci spazio per il canna-gate visto che, pare che sull'argomento ci sia un veto. Potrebbe però esserci Paola Di Benedetto in quanto, dopo la sua ospitata a Verissimo, di regola dovrebbe recarsi anche a Domenica Live accolta dalla nostra Carmelita Nazionale.

Per quanto riguarda le altre anticipazioni di Domenica Live, spazio per Filippo Nardi. L’ex gieffino del Grande Fratello, proprio ieri è stato ospite di Silvia Toffanin ed oggi sarà tra i protagonisti della lunga parentesi dedicata all’Isola dei Famosi insieme a Barbara d’Urso. Dopo le gesta dei naufraghi più spiati della televisione, ci sarà il grande ritorno in scena di Alberico Lemme con la sua particolare dieta. Ecco cosa ha scritto su Facebook in queste ore: “Oggi domenica 18 marzo 2018 ore 16 a DOMENICA LIVE il grande ritorno da non perdere. Oggi, si va oltre: ART.33 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, recita : "L'Arte e la Scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento " dr.lemme il Genio Imperatore Farmacista !!!! guerriero libero commentate e condividete”, scrive il noto farmacista. Tra gli ospiti del parterre, anche Mary Segneri. Intorno alla 18, sarà presente in studio anche Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord che ha avuto modo di essere anche al centro del gossip per via delle attuali dichiarazioni della sua compagna Elisa Isoardi.

