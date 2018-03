FILIPPO GANNA/ Il campione del mondo inseguimento reduce dalla Milano-Sanremo (Che tempo che fa)

Nello studio di Che tempo che fa oggi ci sarà Filippo Ganna, ciclista campione del mondo dell’inseguimento individuale, che ha corso ieri la Milano-Sanremo

18 marzo 2018 Bruno Zampetti

Filippo Ganna

FILIPPO GANNA, REDUCE DALLA MILANO-SANREMO

Che tempo che fa anche nella puntata di oggi darà spazio al mondo dello sport, specie a quelle discipline che non trovano molto spazio normalmente nei media. In studio ci sarà Filippo Ganna, ciclista campione del mondo dell’inseguimento individuale. Il giovane 21enne non corre però solo su pista e proprio ieri è stato tra i protagonisti della Milano-Sanremo. La sua squadra, la UAE Team Emirates, infatti, ha deciso di chiamarlo in extremis visto che Marco Marcato e Oliviero Troia non erano in perfette condizioni fisiche. Ganna avrà un importante ruolo da “gregario”, vista la presenza di salite non proprio semplici, e va ricordato che ha anche corso la Tirreno-Adriatico con risultati discreti, specie nelle cronometro, dove ovviamente si trova un po’ più a suo agio. Certamente racconterà a Fabio Fazio com’è stata questa esperienza in una delle classiche del ciclismo italiano, contraddistinta anche da condizioni meteo non proprio ottimali.

I SUCCESSI IN CARRIERA

Nato a Verbania nel 1996, fin da giovane Filippo Ganna ottiene dei successi importanti nelle gare di ciclismo, specie a cronometro. Nel 2013 è campione nazionale juniores di inseguimento individuale. Nel 2016 fa segnare il primato italiano durante le qualificazioni per i campionati del mondo su pista a Londra, che riesce ad aggiudicarsi. Nella stessa competizione ottiene il quarto posto nell’inseguimento a squadre. Nello stesso anno è il primo italiano a vincere la Paris-Roubaix Espoirs e conquista il titolo europeo di inseguimento individuale under 23 e l’argento a squadre, segnando in ambo i casi il nuovo record italiano. Partecipa alle Olimpiadi di Rio, dove si piazza sesto nell’inseguimento a squadre. Chiude l’anno con un argento negli europei su strada under 23 crono. Nel 2017 conquista il bronzo mondiale nell’inseguimento a squadre e l’argento in quello individuale. Agli europei vince l’individuale e arriva secondo a squadre. Quest’anno, oltre all’oro individuale mondiale, ha vinto il bronzo a squadre.

© Riproduzione Riservata.