FURORE 2/ Anticipazioni del 18 marzo 2018: Marisella sparerà a Calligaris?

Furore 2, anticipazioni del 18 marzo 2018, in prima Tv su Canale 5. Marisella decide di vendicarsi per la perdita del bambino. Saro la fermerà in tempo?

Furore 2, in prima Tv assoluta su Canale 5

FURORE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 18 marzo 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Furore 2 in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: i dubbi di Saro sulla possibile chiusura delle indagini sulla morte di Vito rimangono alla fine delusi. Il giovane poliziotto crede infatti che in assenza di risvolti, non potrà più scoprire chi è il mandante del delitto. L'uomo che aveva arrestato poco prima verrà ucciso proprio mentre Saro sta conducendo il suo interrogatorio e poco prima che possa rivelare importanti notizie su chi gli ha ordinato di uccidere Vito. Calligaris infatti ha inviato uno dei suoi sicari per mettere a tacere l'ex scagnozzo, convinto così di poter bloccare ancora una volta le indagini. Nel frattempo, Marisella trova il modo di fare pace con Giuseppina, a cui evita tuttavia di rivelare la verità sui suoi sentimenti per Saro. Le due sorelle riescono così a mettere da parte l'ascia di guerra, sicure che la loro unione potrà essere vincente per entrambe. Marisella infatti continua a vivere lontano da casa per portare avanti la propria gravidanza contro il parere della madre e della nonna, mentre cerca di non pensare alle emozioni che prova ogni volta che è vicino a Sara. Calligaris decide invece di fare la sua mossa con Franco, certo che le indagini di Giovanna ed i ricordi di Anna riveleranno presto una realtà molto scomoda.

L'imprenditore ammetterà al figlioccio di aver rapito lui la giovane diversi anni prima, per motivi non del tutto chiari. Secondo la sua versione, il padre di Giovanna era in realtà un ebreo, trucidato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Per questo alla fine si era ritrovato costretto a far sparire Anna e la figlia, ma quando aveva affidato la bambina ad una coppia di conoscenti, la donna era improvvisamente impazzita.Quando Franco riferirà della scoperta a Giovanna, quest'ultima capirà che qualcosa non quadra. Il racconto della madre ha fatto emergere infatti alcuni particolari che non corrispondono del tutto alla versione di Calligaris, motivo per cui mette in guardia Franco sulla vera natura del padrino. Dopo aver avuto una mezza certezza sull'omicidio di Coppi, Saro finirà per infuriarsi con Briozzo, che di contro chiederà la sua espulsione dalla Polizia. Per questo sceglierà di rivelare a Marisella di amarla quella sera stessa, ma la ragazza decide di lasciare Lido Ligure. Rosa fa un piccolo tentativo per fermarla, ma mentre riconosce l'odore di Calligaris, quest'ultimo urta Marisella e la fa cadere a terra, facendole perdere il bambino.

ANTICIPAZIONI DEL 18 MARZO 2018, EPISODIO 5

Dopo la rivelazione precedente, Rosa è l'unica a sapere la verità su Calligaris, anche se ignora di chi si tratti. Può solo associare il suo odore a quello dell'uomo con cui Vito ha avuto una discussione la notte precedente al suo omicidio. L'imprenditore intanto cerca di rendere credibile la propria versione su Anna, ma Giovanna è sicura che stia mentendo. Messo di fronte ad un bivio, Franco deciderà di seguire la ragazza che ama. Giovanna però deve fare i conti con un nuovo evento inspiegabile, la morte improvvisa dell'amico Giordano. Nel frattempo, Marisella è furiosa e addolorata per la perdita del bambino. Per questo deciderà di vendicarsi di ciò che le ha fatto Calligaris e di ritornare a Lido Ligure.

