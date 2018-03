Filippo Magnini e Giorgia Palmas/ Un colpo di fulmine inaspettato? (Domenica In)

Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno insieme: accantonate le precedenti e dolorose relazioni. L'ex nuotatore oggi ospite di Domenica In per un gioco di seduzione e amore.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas (Instagram)

E' stato colpo di fulmine fra Filippo Magnani e Giorgia Palmas, paparazzati alla settimana della moda di Milano in un vortice di passione e coccole in pubblico. Finalmente è stato rivelato il nome di quella persona tanto speciale per cui l'ex nuotatore poco prima aveva dichiarato di aver perso la testa. Allontanata la precedente relazione con Vittorio Brumotti, la Palmas sembra aver trovato un nuovo amore in Magnani, che di contro ha invece terminato da tempo la sua love story con Federica Pellegrini. Questo pomeriggio, 18 marzo 2018, vedremo Filippo Magnani fra gli ospiti di Domenica In per il gioco Che uomo sei?, in cui rivelerà le sue arti romantiche e di seduzione. L'incontro con la Palmas sembra invece essere accaduto per caso, come ha rivelato il diretto interessato al settimanale Chi, ma ha già dato modo di scatenare le pagine di gossip del nostro Paese. Lo sport tra l'altro li accomuna, anche se in modo diverso: l'ex nuotatore è stato campione nei 100 metri stile libero per due volte, sottolinea Panorama. La Palmas invece è una delle presenze fisse del programma Processo di Biscardi dal 2017.

LA TORMENTATA FINE DELLA SUA STORIA CON FEDERICA PELLEGRINI

Si è conclusa la tormentata relazione fra Filippo Magnini e Federica Pellegrini, dopo sei anni di alti e bassi ed una grande passione. Di recente i fan avevano sperato che fra i due si fosse riacceso un ritorno di fiamma, per via di un incontro in quel di Verona di cui l'ex nuotatore ha svelato i retroscena. Durante un'intervista a Verissimo, Magnini ha infatti rivelato di aver rivisto Federica solo per riprendersi i suoi effetti personali. Il tutto senza nulla togliere alla loro relazione, che rimane importante nonostante l'esito negativo. Diversa invece la reazione di Giorgia Palmas alla conclusione della sua storia con Vittorio Brumotti, lo storico ciclista di Striscia la Notizia, su cui ha commentato con un semplice "no comment", come sottolinea Novella 2000. Sembra che il loro rapporto fosse tracollato ormai da tempo, tanto che la conferma di Brumotti sul suo nuovo ritorno allo status di single non ha stupito più di tanto gli ammiratori.

SCOPRIAMO LA CARRIERA DI FILIPPO MAGINI

Sportivo a tutto tondo, la fiorente carriera di Filippo Magnini lo ha reso noto come uno dei più grandi nuotatori italiani a livello internazionale. L'atleta tra l'altro è intervenuto in occasione del Galà per il 100° anniversario dell'Inter, un evento che gli ha permesso di intervenire in qualità di ospite. E non solo perché Magnini ha premiato Walter Zenga, uno dei suoi idoli, come primo portiere della Hall of Fame della squadra. Come sottolinea il portale ufficiale dell'Inter, l'ex nuotatore è riuscito persino a strappare un autografo a Ronaldo, chiedendogli di firmare la camicia che indossava in quel momento. Alcuni giorni prima Magnini è invece intervenuto a Cortona come padrino per la cerimonia che ha assegnato a diversi nomi dello sport italiano due importanti riconoscimenti del settore: Il premio Sport e Solidarietà e il Premio Sportivo dell'Anno. Un evento che tra l'altro gli ha permesso di rivedere il collega Michele Santucci, al suo fianco per la premiazione.

