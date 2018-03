Filippo Nardi / Faccia a faccia con gli ex isolani oppure d’Urso-intervista? (Domenica Live)

Filippo Nardi ospite a Domenica Live tra faccia a faccia con ex naufraghi e potenziale d'Urso-intervista dopo le ultime confidenze: ecco le dichiarazioni dalla Toffanin.

18 marzo 2018 Valentina Gambino

Filippo Nardi questo pomeriggio sarà tra gli ospiti di Barbara d’Urso e la sua Domenica Live in partenza dalle 13.55. L’ex isolano ha avuto modo di finire al centro dello scandalo, per via del canna-gate dell’Isola dei Famosi che proprio ieri intervistato da Verissimo, ha visto protagonisti della stessa trasmissione anche Paola Di Benedetto e Francesco Monte che hanno ufficializzato la loro nuova relazione d’amore. L’italo-inglese, parlerà delle ultime polemiche in Honduras oppure, sarà protagonista assoluto di una d’Urso-intervista? Tra gli altri argomenti di conversazione che si potrebbero tirare in ballo, anche la potenziale love story con Bianca Atzei, già smentita da lui chiacchierando con Silvia Toffanin: “Con Bianca non c’era niente, le tenevo la mano di notte, forse solo una amicizia niente di più. Ero onorato che una ragazza così giovane mi guardasse con quegli occhi. Era solo vanità”, ha dichiarato. Quello che però ha appassionato tutti è l’attaccamento al figlio Zach, di 16 anni.

Filippo Nardi, intervistato ieri da Silvia Toffanin, ha avuto modo di parlare anche del figlio Zach, del rapporto con l’ex compagna e del padre che l’ha abbandonato quando aveva solo 9 anni. “La madre di mio figlio Zach è la mia migliore amica, la donna che rispetto di più oltre a mia madre. Ora Zach ha 16 anni, abita a Firenze e io abito a 3 km da casa sua, ma quando era più piccolo ero sempre in giro per lavoro, magari con le Iene a Milano e se lui una sera aveva bisogno di me io non c’ero. Per questo gli ho chiesto scusa, nella lettera che gli ho scritto all’isola. Con lui mi è mancata la quotidianità. Ero il babbo delle vacanze, non della quotidianità”, ha specificato. Ecco perché, Barbara d’Urso potrebbe anche dedicargli uno spazio che possa un poco allontanarsi dalle ultime spinose dinamiche dell’Isola dei Famosi. Staremo a vedere di cosa si parlerà con la Carmelita Nazionale durante la nuova puntata di Domenica Live in partenza su Canale 5 dalle 13.55.

