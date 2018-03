GLI ANNI DEI RICORDI/ Su Rete 4 il film con Winona Ryder (oggi, 18 marzo 2018)

Gli anni dei ricordi, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Winona Ryder, Anne Bancroft, alla regia Jocelyn Moorhouse. La trama del film nel dettaglio.

18 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST WINONA RYDER

Il film Gli anni dei ricordi va in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 marzo 2018, alle ore 15.00. Una pellicola drammatica e sentimentale con il titolo originale How to Make an American Quit che è stata realizzata in America nel 1995 ed è stata diretta dalla regista Jocelyn Moorhouse con il soggetto tratto dal racconto scritto da Whitney Otto. La sceneggiatura è stata invece curata da Jane Anderson, il montaggio è stato eseguito da Jill Bilock, le musiche della colonna sonora sono state composte da Thomas Newman mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Janusz Kaminski. Nel cast sono presenti tra gli altri Winona Ryder, Anne Bancroft, Ellen Burstyn, Kate Nelligan, Alfred Woodard e Jared Leto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GLI ANNI DEI RICORDI, LA TRAMA DEL FILM

Finn è una giovane e bella ragazza americana che è ormai in procinto di conseguire la laurea. La sua vita si trova ad un importante svincolo in quanto il suo amato fidanzato Sam ha deciso di fare le cose in maniera seria chiedendo la sua mano. Scossa e sorpresa da questa richiesta che certamente non aveva preso in considerazione al momento, decide di prendersi un po’ di tempo per rifletterci sopra. Convinta di necessitare di un vero e proprio cambiamento di scenario, Finn va a stare presso una tranquilla casetta di campagna dove vi abitano la propria nonna e la prozia Glady per tutto il periodo estivo. Per Finn è un’esperienza molto formativa in quanto si ritrova quotidianamente ad avere a che fare con le amiche della nonna e della zia Glady con cui trascorre dei pomeriggi all’insegna del ricamo e del chiacchiericcio davanti ad una buona tazza di tè. Durante questi incontri le donne raccontano delle proprie esperienze passate e di quelle che sono i propri progetti per il futuro. C’è Anna, una donna di colore che in passato ha lavorato come cameriera in una famiglia benestante con alle spalle una difficile storia d’amore con il figlio del proprio padrone e che ora sogna di trovare finalmente la propria anima gemella. Ci sono quindi Sofia ed Emma entrambe alle prese con un matrimonio finito male per via dei tradimenti dei rispettivi famiglie. Anche sua nonna e sua zia Glady sono accumunate da una storia di tradimenti che le hanno viste protagoniste con lo stesso uomo. Tuttavia durante questo periodo estivo, Finn farà la conoscenza in piscina dell’aitante Leon con il quale avrà una travolgente storia d’amore. Una storia che le farà capire come si tratti soltanto di un flirt estivo e come il suo futuro sia al fianco di Sam che deciderà di prendere come sposo.

