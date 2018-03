IL CONTE DI SANT'ELMO/ Su Iris il film con Massimo Serato (oggi, 18 marzo 2018)

Il conte di Sant'Elmo, il film in onda su Iris oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Massimo Serato e Anna Maria Ferrero, alla regia Guido Brignone. Il dettaglio della trama.

18 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST MASSIMO SERRATO

Il film Il conte di Sant'Elmo va in onda su Iris oggi, domenica 18 marzo 2018, alle ore 23.45. Una pellicola d'avventura che è stata realizzata nel 1950 ed è stata diretta da Guido Brignone, uno dei registi italiani più noti e attivi in quel periodo, famoso soprattutto per le sue produzioni nel mondo del cinema muto. Tra i film di maggior successo di cui ha curato la regia citiamo Processo contro ignoti, Quando tramonta il sole e Nel segno di Roma. Il cast di attori protagonisti si compone di interpreti del calibro di Massimo Serato, Anna Maria Ferrero, Tino Buazzelli e Tina Lattanzi. Il personaggio del Conte di Sant'Elmo è stato interpretato da Massimo Serato, noto attore cinematografico italiano apparso sul finire della sua carriera in Film come Il ragazzo di campagna, Un poliziotto scomodo, Fratelli d'Italia e 32 dicembre. Tra gli sceneggiatori del film spicca il nome di Aldo De Benedetti, uno degli sceneggiatori italiani più famosi degli anni 30-40-50 che ha contribuito al successo di film come Chi è senza peccato, La bisbetica domata, Rose scarlatte e Vent'anni. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL CONTE DI SANT'ELMO, LA TRAMA DEL FILM

Bianca Barbieri sta per raggiungere Napoli dov'è in programma il suo prossimo spettacolo. La donna, infatti, è una famosa interprete lirica. All'improvviso la carrozza su cui sta viaggiando viene attaccata da un gruppo di furfanti. Uno di loro si innamora follemente di Bianca che a sua volta mostra di ricambiare i sentimenti dell'uomo. Quest'ultimo decide così di lasciare libera la donna rinunciando anche al bottino della rapina che aveva messo. Arrivata a Napoli, una volta terminata la sua esibizione, Bianca incontra lo sguardo di Giorgio di Sant'Elmo, un'importante conte napoletano che assomiglia straordinariamente al ladro conosciuto dalla donna diversi giorni prima. Il conte ovviamente nega che l'intuizione di Bianca sia fondata. In realtà la donna non si è affatto sbagliata in quanto il conte è un assiduo frequentatore della Carboneria.

© Riproduzione Riservata.