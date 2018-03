Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger e il cannagate: Mara Venier e Filippo Nardi dalla parte di Alessia Marcuzzi

18 marzo 2018 Anna Montesano

Eva Henger e Alessia Marcuzzi

Man mano che i naufraghi abbandonano l'Isola dei Famosi 2018, lo schieramento tra quelli a favore di Eva Henger e quelli contro quest'ultima si definisce sempre più e vede aumentare i "nemici" dell'ex pornodiva. Soprattutto dopo lo scontro in diretta avuto con Alessia Marcuzzi che Striscia La Notizia, in uno dei suoi ultimis ervizi, ha anche definito "brilla" quella sera ma che viene invece difesa a spada tratta da Mara Venier. “Con Alessia Marcuzzi posso diventare molto protettiva. - ha ammesso l'opinionista, intervistata a Io Donna; poi ha aggiunto - Lei è talmente perbene e buona che…per dire: tutti i casini di questa edizione, con le storie di droga le abbiamo molto subite, nessuna di noi sapeva nulla…”. Non è però solo Eva Henger a parlare di canna-gate fuori dallo studio dell'Isola dei Famosi 2018. Filippo Nardi, a Verissimo, parla del suo possibile coinvolgimento e nega con decisione.

EVA HENGER E FILIPPO NARDI: VERSIONI ANCORA CONTRASTANTI

"Io sono rimasto sorpreso dalla reazione di Alessia, noi siamo stati isolati completamente tutto il tempo. Io non sapevo tutti i dettagli, di certo non sapevo che ero stato tirato in ballo. - e chiarisce - Io non ho assumo stupefacenti nè ho voglia di iniziare, io non bevo neppure sono astemio. Eva? L'ho salutata ma era più contento di salutare gli altri e non mi andava di abbracciarla". Dall'altra parte, Eva Henger non silenzia, neppure quando tutti le sono palesemente contro. Anzi, a DiPiù, confessa che rimane Alessia colei che più le ha fatto del male: "Chi mi ha ferito è Alessia Marcuzzi. Sicuramente si è trovata in mezzo a una situazione non facile da gestire ma non può dire certe cose" e spiega - "Fra le tante cose che ha detto in diretta, una mi ha ferito moltissimo. Ha detto che, in fondo, al pubblico non interessa la marijuana... che alla gente interessa solo il reality. Insomma, ha sminuito, come se il pubblico a casa non avesse la sensibilità e la preoccupazione per certe cose".

