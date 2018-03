L’ASSEDIO DI FUOCO/ Su Rete 4 il film con Randolph Scott e Wayne Morris (oggi, 18 marzo 2018)

L'assedio di fuoco, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Randolph Scott, Wayne Morris, Joan Weldon, alla regia Andrè De Toth. Il dettaglio della trama.

18 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST RANDOLPH SCOTT

Il film L’assedio di fuoco va in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 marzo 2018, alle ore 17.00. Una pellicola western il cui titolo originale è Riding Shotgun. La pellicola è stata girata nell’anno 1954 grazie all’investimento fatto dalla casa cinematografica Warner Bros Pictures con la regia che è stata affidata a Andrè De Toth, il soggetto è stato scritto da Kenneth Perkins e la sceneggiatura porta la firma di Thomas W. Blackburn. Il direttore della fotografia è Bert Glennon, le musiche sono state composte da David Buttolph e la scenografia è stata ideata da Edward Carrere. Nel cast del film sono presenti molti attori piuttosto famosi in quel periodo come Randolph Scott, Wayne Morris, Joan Weldon, Joe Sawyer, James Millican ed un giovanissimo Charles Bronson peraltro accreditato con il nome di Charles Buchinsky (suo vero nome all’anagrafe). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L’ASSEDIO DI FUOCO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Larry Delong è un valido pistolero che spesso e volentieri si trova a scortare gli spostamenti delle diligenza da una cittadina all’altra per metterle al sicuro dall’attacco di fuorilegge ed indiani. Un compito molto rischioso che non riesce ad assolvere nel migliore dei modi quando la diligenza che lo vedeva a bordo al fianco del solo guidatore, viene assalita con una imboscata ben congeniata. Lo scontro è impari per numero e per l’effetto sorpresa con i banditi che riescono ad avere la meglio in maniera abbastanza facile uccidendo il guidatore. Per Larry si tratta di una doppia beffa in quanto a guidare quell’assalto c’è il feroce bandito Marady con il quale ha un conto aperto diventato per lo stesso Larry uno dei pochi motivi per cui vivere. Infatti, Marady in passato durante una delle sue scorribande ha ucciso la sua amata sorella ed il nipotino. Ironia della sorta quanto Larry fa ritorno alla cittadina con la diligenza riportando il corpo del guidatore viene visto dalla quasi totalità della popolazione come un vero e proprio traditore in combutta con i fuorilegge. A dargli credito sono soltanto la propria fidanzata Orissa ed il dottore del quartiere. Larry prova a spiegare le proprie ragioni e soprattutto prova a mettere in allerta la popolazione circa un possibile nuovo colpo della stessa banda di Marady che avrebbe adocchiato la banca locale. Mentre la situazione precipita con Larry costretto a chiudersi in un locale pubblico per scappare al tentativo di linciaggio, la banda di Maraday ne approfitta per assalire la banca. Larry è deciso a tutto pur di fermarlo, così da una porta laterale e si mette all’inseguimento dei banditi per quella che sarà una drammatica resa dei conti.

