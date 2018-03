LE IENE SHOW/ Anticipazioni e servizi 18 marzo: il caso di Mariam Moustafa

Le Iene Show tornano in onda oggi, domenica 18 marzo, in prima serta su Italia 1: tra i servizi della serata, spicca l'inchiesta di Pablo Trincia sulla morte di Mariam Moustafa.

18 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Le Iene Show

Nuovo appuntamento con Le Iene Show che tornano in onda oggi, domenica 18 marzo, in prima serata su Italia 1. Al timone della puntata domenicale de Le Iene Show ci sono Nicola Savino, Nadia Toffa, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani. Tra i servizi della puntata ci sarà l’inchiesta di Pablo Trincia che racconta la storia di Mariam Moustafa, la diciottenne nata in Italia e di origine egiziana e uccisa da un gruppo di bulli. Mariam, nata a Roma e cresciuta ad Ostia, quattro anni fa, insieme alla sua famiglia, si è trasferita in Inghilterra per realizzare il suo sogno di diventare ingegnere. Lo scorso 20 febbraio, la ragazza è stata picchiata da una baby gang a bordo di un autobus. Massacrata con calci e pugni, Mariam è stata tratta in salvo dall’autista. Trasportata al Queen’s Medical Center è stata dimessa dopo cinque ore. Il giorno successivo, però, è stata ricoverata d’urgenza al Nottingham City Hospital dove, dopo dodici giorni di coma, è morta. La vicenda ha destato enorme clamore nel Paese anglosassone e la famiglia chiede di conoscere il motivo del pestaggio. La Iene Pablo Trincia cercherà di capire cos’è davvero successo quel giorno, quando Mariam, prima di essere aggredita, è stata apostrofata con l’appellativo «black rose» (rosa nera).

LE IENE SHOW, GLI ALTRI SERVIZI DEL 18 MARZO

Nel corso del nuovo appuntamento con Le Iene Show saranno tanti i servizi di attualità che verranno trasmessi. La iena Nina Palmieri torna ad occuparsi di Stephanie, una mamma di 48 anni a cui hanno sottratto il figlio che lei cerca disperatamente da 29 anni. Era il 1989, Sandy fu portato via dagli assistenti sociali e, da quel giorno, Stephanie non si dà pace. Nella scorsa puntata delle Iene, Nina ha accompagnato Stephanie in Abruzzo per cercare qualche indizio su Sandy, ma la ricerca non ha dato i suoi frutti. Questa sera, la iena tornerà ad accompagnare Stephanie nella ricerca del figlio sperando di avere più fortuna. Matteo Viviani, invece, spiega come funziona “Risciò”, l’app cinese che consente di prenotare un servizio di noleggio con conducente che, però, non avrebbe la licenza di guidare. Inoltre, pare che tali autisti non paghino neanche le tasse. La iena Viviani cercherà di capire cosa c’è dietro quest’app che sta prendendo sempre più piede anche in Italia.

© Riproduzione Riservata.