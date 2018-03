LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT/ Su Rai Movie il film con Claudio Santamaria (oggi, 18 marzo 2018)

Lo chiamavano Jeeg Robot, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast:Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli e Stefano Ambrogi, alla regia Gabriele Mainetti.

18 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CLAUDIO SANTAMARIA

Il film Lo chiamavano Jeeg Robert va in onda su Rai Movie oggi, domenica 18 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola realizzata in Italia nel 2016 dalla Sky Cinema in collaborazione con Rai Cinema la cui regia porta la firma di Gabriele Mainetti. Il soggetto è stato scritto da Nicola Guaglianone il quale si è anche occupato della sceneggiatura avvalendosi del supporto di Menotti, il montaggio è stato realizzato da Andrea Maguolo, le musiche sono state composte da Michele Braga e Gabriele Mainetti, i costumi sono stati disegnati da Mary Montalto ed il direttore della fotografia è Michele D’Attanasio. Nel cast Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli, Stefano Ambrogi, Luca Marinelli, Antonia Truppo, Maurizio Tesei, Francesco Formichetti e Daniele Trombetti. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT, LA TRAMA DEL FILM

La città di Roma sta attraversando un periodo particolarmente difficile in ragione di una serie di attenti che ne stanno minando la tranquillità dei cittadini. Un giorno un ladruncolo di quartiere di nome Enzo per aver rubato un bellissimo orologio viene inseguito da due agenti di polizia per diverse strade della capitale. L’inseguimento finisce nel momento in cui Enzo per sfuggire ai tutori della legge si getta nelle acque del fiume. Si tratterà per Enzo di una leggerezza che potrebbe pagare molto cara in quanto le acque sono infestate da sostanze radioattive gettate lì da qualche azienda illegale. Il contatto con le sostanze procura ad Enzo numerose preoccupazioni in quanto passerà una notte fatta di una costante febbre alta, vomito e tantissimi altri dolori. Tuttavia la mattina seguente, come se nulla fosse successo, i tantissimi sintomi avvertiti scompaiono nel nulla per cui Enzo può uscire di casa e dirigersi verso il nascondiglio dello Zingaro, il pericoloso criminale che in pratica gestisce tutti i loschi affari di quella zona della capitale. Lo Zingaro ordina ad Enzo ed all’amico Sergio di recarsi presso due corriere di droga per recuperarne il quantitativo prima che lo faccia una banda rivale che arriva da Napoli. Sergio e Enzo si ritrovano sul punto indicato per il recupero ma per via di una reazione da parte dei corrieri Sergio viene ucciso e lo stesso Enzo viene colpito da un proiettile. Per sua grande sorpresa Enzo è rimasto del tutto illeso. Tornato di tutta fretta a casa, Enzo ha capito che quelle sostanze radioattive gli hanno dato soltanto una invulnerabilità ma anche una incredibile forza trasformandolo in una sorta di super criminale. Per lui però ci sarà da occuparsi anche di Alessia, la figlia di Sergio alle prese con problemi psichici oltre che delle pressioni delle altre brande criminali.

