Laura Pausini/ "Temo i rischi, ma non posso fare a meno di prenderli" (Che tempo che fa)

Laura Pausini, la cantante italiana festeggia i 25 anni di carriera (Che tempo che fa). Fra gli ospiti della puntata di questa sera dello show condotto da Fazio, anche la 43enne di Faenza

Laura Pausini con il marito e chitarrista del suo gruppo

Sarà una puntata ricchissima di ospiti quella di Che tempo che fa che andrà in onda questa sera, domenica 18 marzo, a partire dalle ore 20:35. Fra le star attese, anche Laura Pausini, 43enne cantautrice originaria di Faenza, (vicino a Ravenna), che ha annunciato negli scorsi giorni l’uscita del suo ultimo album, Fatti sentire. La bella Laura lo ha fatto in maniera particolare, su un aereo in volo, giusto per non farsi mancare nulla. Quest’oggi colloquierà con Fabio Fazio, che la incalzerà su vari aspetti della sua vita privata e non, e i fan potranno certamente scoprire qualcosa che forse ancora non conoscono.

25 ANNI SULLA CRESTA DELL’ONDA

Quest’anno la Pausini taglia il prestigioso traguardo dei 25 anni di carriera, avendo mosso i primi passi proprio nel lontano 1993, a Sanremo, con la famosa La Solitudine, cantata al Festival di Sanremo, e vincitrice nella categoria Novità. Grazie a quel successo Laura divenne mainstream, e iniziò quindi a farsi conoscere e apprezzare dal vasto pubblico, entrando poi in poco nel tempo nel cuore di milioni di fan. Dicevamo del nuovo album, anticipato nelle scorse settimane con l’uscita del singolo “Non è detto” (commercializzato il 10 gennaio e già in classifica iTunes da tempo), nonché “Un progetto di vita in comune” (altro brano già suonatissimo). Una raccolta di inediti in cui sono presenti anche tre collaborazioni, precisamente con Giulia Anania, Enrico Nigiotti (cantante di X Factor 2017) e Tony Maiello. Ma non finisce qui, perché in estate la bella Pausini partirà con un nuovo tour che non toccherà soltanto l’Italia, bensì tutto il mondo.

LAURA PAUSINI, “AMO PRENDERE I RISCHI”

Si comincia a fine luglio, con il Circo Massimo di Roma (prima donna ad esibirsi in questa spettacolare location), quindi lo sbarco in varie nazioni e poi il ritorno nel Bel Paese a settembre, alla fine dell’estate prossima. Il tour mondiale non arriva “a caso” visto che Laura è la cantante italiana più ascoltata su Spotify a livello mondiale, ha più di 70 milioni di dischi venduti, nonché più di 40 premi ottenuti a livello internazionale, come il Grammy Award, 6 World Music Awards, 3 Latin Grammy Awards, e infine, 4 Premios Lo Nuestro. «Questo album è un invito a seguirmi in un nuovo percorso – le recenti parole della Pausini a La Repubblica - come suggerisce la cover: uno sguardo a chi mi copre le spalle, a chi mi fa sentire amata, protetta e sostenuta, con la promessa di un percorso che inizia da qui». Infine, sull’esibizione al Circo Massimo, ha ammesso: «Fa paura, ma mica è da tutti farlo. C'è stato un momento in cui ho pensato: 'chi me lo ha fatto fare?'. Temo i rischi, ma non posso fare a meno di prenderli».

