Loredana Lecciso balla a Domenica Live/ Ma Barbara d’Urso indagherà su Al Bano e Romina Power?

Loredana Lecciso ospite a Domenica Live da Barbara d'Urso: dopo aver annunciato il nuovo impegno lavorativo in teatro, la compagna di Al Bano danzerà in diretta?

18 marzo 2018 Valentina Gambino

Loredana Lecciso a Domenica Live

Dopo l'anteprima dello scorso venerdì a Pomeriggio 5, Loredana Lecciso ballerà in onda durante Domenica Live, in diretta da Barbara d'Urso nella giornata di oggi 18 marzo. Un appuntamento imperdibile questo, specie per gli amanti del sano trash. La ruspante conduttrice napoletana, prima di dare appuntamento tra qualche ora, ha perfino annunciato di avere un video delle prove di Loredana, in teatro interpretando il ruolo di Maria Maddalena nello spettacolo dal titolo “Le ultime parole di Cristo”. "Provo un'emozione stupenda, ma mi sento anche proiettata in una dimensione a me sconosciuta perché sono una principiante assoluta per quanto riguarda il balletto. Da un mese ho lasciato Pavia e sono tornata a Lecce dove il balletto andrà in scena. Tutte le mattine faccio due ore di prove con la compagnia", queste le sue parole raccontando il nuovo progetto. Sicuramente questo pomeriggio oltre a danzare, la bionda showgirl avrà modo di approfondire le ultime vicende che tengono banco da mesi, tra abbandoni, ritorni, litigi e profili social rubati da hacker.

Al Bano torna a parlare… ma non di lei!

Loredana Lecciso è la più paparazzata degli ultimi tempi. Le sue vicende personali, stanno appassionando tutti, nella speranza di capire cosa sia accaduto con Al Bano. Una cosa appare certa: è tornata in Salento. Dopo mesi passati a Pavia, la bionda è tornata nella sua città d'origine, incominciando a lavorare al nuovo spettacolo che la vedrà presto protagonista. Barbara d'Urso nel frattempo, venerdì ha salutato gli estimatori con la promessa di far vedere il video anche se: "Non posso dirvi quando ve lo farò vedere…”. Nel frattempo, Al Bano torna a parlare ma lo fa citando la figlia che a quanto pare, lo renderà nonno. Intervistato tra le pagine del settimanale Oggi ha confessato: Mia figlia Cristel mi darà un nipotino. Ho visto la foto che gira. Lei è la madre, è un suo diritto decidere se e cosa dire…". Poi racconta come si preparerà a diventare nonno: "Sono preparatissimo, con emozioni grandi e consapevolezza che sì, sarà mio nipote, ma soprattutto figlio dei suoi genitori. Mi guarderei bene dall’essere invadente. I figli devono ispirarsi ai genitori, non ai nonni. Il figlio è loro, quando vorranno, il nonno c’è, la bici c’è e c’è tutto il resto… Mi piacerebbe insegnargli a cantare… tanto la voce ce l’avrà buona di sicuro. E il rapporto con la terra". In tutto questo, quale sarà il ruolo di Loredana Lecciso?

La Lecciso ballerà a Domenica Live?

Il nuovo impegno di Loredana Lecciso, la vedrà concentrarsi non solo sulla recitazione ma anche sul balletto. Ecco perché, potrebbe danzare anche a Domenica Live, ospite questo pomeriggio di Barbara d’Urso. Come ben sapete infatti, la ruspante conduttrice napoletana è sempre l’unica in grado di convincerla ad andare in televisione per raccontare anche dettagli del suo privato. Staremo a vedere se questa però, potrà diventare una intervista esclusivamente dedicata ai nuovi progetti lavorativi, mettendo da parte Al Bano, le denunce dopo il profilo rubato e la ritrovata serenità a Cellino San Marco. Se ricordate bene, anche in passato Loredana Lecciso si era confrontata con i balletti, facendo impazzire gli amanti del trash televisivo che l’hanno vista danzare insieme alla sorella minore Raffaella. E se in moltissimi pensano che questo potrebbe essere l’ennesimo flop della compagna di Al Bano, lei sta lavorando sodo per regalare agli estimatori la migliore performance di sempre. Staremo a vedere cosa accadrà questo pomeriggio, in diretta dalla Carmelita Nazionale.

