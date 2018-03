Mario Biondi/ La moglie Giorgia Albarello e i suoi otto figli: esempio di famiglia allargata (Domenica In)

Mario Biondi, il cantante dalla voce inconfondibile protagonista di Domenica in: dalla moglie Giorgia Albarello ai suoi otto figli, il perfetto esempio di famiglia allargata.

18 marzo 2018 Emanuela Longo

Mario Biondi

Mario Biondi, il cantante dalla voce inconfondibile, sarà oggi uno dei numerosi ospiti della trasmissione del pomeriggio di Raiuno, Domenica In. In una puntata in cui si parlerà d'amore, Biondi rappresenta l'esempio perfetto per rappresentare l'immenso amore per la musica ma anche per la sua numerosa famiglia, dalla moglie Giorgia Albarello ai suoi otto figli. Protagonista dell'ultima edizione del Festival di Sanremo 2018, il cantante di origine catanese ha fatto emozionare molti suoi estimatori ma anche la sua famiglia allargata. Classe 1971, Mario Ranno, questo è il suo vero nome, si è distinto nell'ambito del panorama musicale italiano per la sua voce calda ed assolutamente riconoscibile. Ogni nota è un'atmosfera avvolgente. Eppure di lui, dal punto di vista privato, si è sempre saputo molto poco, a parte un aspetto importante della sia vita, ovvero i suoi ben otto figli. Attualmente Mario Biondi è legato a Giorgia Albarello, modella di origini venete e nota per aver conquistato, nel 2007, il terzo posto nel concorso di bellezza Miss Italia. Una relazione importante, culminata nel matrimonio e che nel 2014 ha portato alla nascita di Mia, settima figlia di Mario e prima della coppia che ha poi adottato altri due bambini a distanza. Nel 2016 è poi venuto alla luce Mil, l'ottavo figlio di Biondi.

LA FAMIGLIA ALLARGATA DI MARIO BIONDI

Prima della relazione con la sua attuale moglie, Giorgia Albarello, Mario Biondi, vero nome di punta della musica soul in Italia e non solo ha avuto una lunga relazione con un'altra donna, Monica Farina. Una storia importante, la loro, e che ha portato alla nascita dei primi sei figli di Mario, nell'ordine: Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Da sempre molto riservato, il popolare cantante di rado condivide momenti intimi sui social. Solitamente ha evitato anche di commentare ciò che ha a che fare con i suoi figli, glissando quando gli viene chiesto se i suoi figli siano o meno stati concepiti dalla stessa donna. Insomma, una bella famiglia allargata, la sua, e che ha portato sicuramente scompiglio nella sua vita, nel senso positivo del termine. Su Radio24 di recente gli è stato chiesto come si può lavorare senza essere costantemente disturbato dai suoi numerosi figli: "Molto spesso sfrutto i momenti vuoti da tour anche se sono pochi e non riesco a stare mai da solo anche lì. Succede nel viaggio; mi ispira molto. Quelli sono i momenti in cui scrivo dei testi o mi vengono in mente delle melodie", ha spiegato.

