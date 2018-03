Nadia Toffa e il cancro/ Carolyn Smith: “il tumore va raccontato, è una testimonianza di coraggio”

Nadia Toffa, Eleonora Daniele e Carolyn Smith difendono la sua scelta di raccontare la sua malattia: “Una testimonianza di coraggio”. Lo hanno fatto nella puntata di ieri di Sabato Italiano

18 marzo 2018 Silvana Palazzo

Si è parlato di Nadia Toffa anche a Sabato Italiano: nella puntata di ieri è stata ospite Carolyn Smith, che come lei ha confessato la sua battaglia contro il tumore. Se per la giornalista si può parlare di “tregua”, lo stesso non si può dire per la giurata di Ballando con le Stelle, visto che è tornato quello che lei chiama “intruso”. Eleonora Daniele, conduttrice del programma, ha fatto riferito anche alle polemiche scaturite dalle confessioni. «C'è stata anche una polemica su chi decide di parlare e raccontarsi», dice a Carolyn Smith. «Vorrei rispondere a chi si permette di fare delle polemiche su chi decide di raccontare la propria malattia», incalza. E la sua ospite risponde: «Credo sia triste e ridicolo. C'è anche chi ha criticato il fatto che ho pubblicato un video mentre facevo la chemioterapia, altri hanno addirittura detto che queste terapie non servono a nulla. Mi danno fastidio le offese, mi fanno rabbia».

NADIA TOFFA, LA “DIFESA” A SABATO ITALIANO

Eleonora Daniele si schiera al fianco di Nadia Toffa e di chi come lei decide di raccontare la propria malattia. «Finiamola di dire che la propria malattia non va raccontata, sono cose gravissime. Raccontare la propria esperienza è una testimonianza di grande coraggio e condivisione», ha dichiarato la conduttrice di Sabato Italiano ieri, nella consueta puntata del suo programma. Chissà se la collega de Le Iene replicherà a queste belle parole. Nei giorni scorsi comunque è tornata a parlare della sua battaglia contro il tumore: «Mi hanno allungato la vita. Nella vita succedono tante cose. Ho combattuto come fanno tutti, non me ne vergogno». Quando ha ricevuto il premio come Personaggio bresciano dell’anno dal Museo della fotografia ha ribadito l'importanza delle chemio e radioterapie: «Da sempre combatto contro i medici che curano il cancro con acqua e miele, e ho anche avuto scontri con Eleonora Brigliadori che invita i pazienti a non fare la chemio».

