Non è l’arena/ Anticipazioni e ospiti 18 marzo: intervista a Marco Travaglio, il punto dopo il voto

Non è l'arena torna in onda oggi, domenica 18 marzo, in prima serata su La7: Massimo Giletti intervista Marco Travaglio e fa il punto sul Governo a due settimane dal voto.

18 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Massimo Giletti torna in onda oggi, domenica 18 marzo, in prima serata su La7, con una nuova puntata di Non è l’arena, il programma di approfondimento politico e sociale. A due settimane dal voto, Massimo Giletti, insieme ai suoi ospiti, cercherà di capire cosa accadrà al Governo. La settimana prossima le Camere si riuniranno per le elezioni dei Presidenti e, già quel giorno, si avrà una visione più completa della situazione. Non è possibile, invece, capire cosa accadrà al termine delle consultazioni che il Quirinale avvierà a partire dal 3 aprile prossimo. Sarà un momento fondamentale per il futuro politico italiano e Giletti cercherà di capire le possibili strategie dei partiti politici. Il conduttore di Non è l’arena ne parlerà con Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia, Irene Tinagli del PD, il direttore del Tg4 Mario Giordano, l’editorialista di Repubblica: Massimo Giannini. Ci saranno, inoltre, Nunzia de Girolamo, Arturo Artom e Carlo Rossella.

NON E’ L’ARENA, FACCIA A FACCIA CON MARCO TRAVAGLIO

A Non è l’Arena, Massimo Giletti è solito intervistare personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Dopo le interviste della settimana scorsa ad Elisabetta Canalis e Rocco Siffredi, nella puntata odierna non sono previsti in studio personaggi del piccolo schermo. Il protagonista del faccia a faccia con Massimo Giletti sarà il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio che si confronterà con il padrone di casa sulla politica e l’attualità. Non è l’Arena può essere visto in diretta, a partire dalle 20.35 su La7 e in streaming sul sito http://www.la7.it/nonelarena. Attraverso i canali Facebook e Twitter del programma, i telespettatori possono partecipare attivamente alla puntata commentando in diretta tutto ciò che accade e viene detto in studio dagli ospiti di Massimo Giletti.

