Oroscopo: classifica settimanale Paolo Fox/ Dal 19 al 25 marzo: chi sale e chi scende? I segni al top

Oroscopo: classifica settimanale Paolo Fox/ Dal 19 al 25 marzo

Oroscopo di Paolo Fox, classifica settimanale dal 19 al 25 marzo 2018: cosa prevedono le stelle? Settimana al flop per Cancro, Bilancia. Vergine, Acquario, Pesci sul piede di guerra

Paolo Fox - Oroscopo settimanale

OROSCOPO DI PAOLO FOX, CLASSIFICA SETTIMANALE 19-25 MARZO

Ritorna anche questa settimana l'Oroscopo di Paolo Fox sul settimanale DipiùTV, con le previsioni su tutti i segni zodiacali. Cinque stelle per Ariete, Leone, Scorpione e Sagittario, i quattro segni più fortunati del momento. L'Ariete in amore deve lasciarsi andare e trovare una soluzione ai recenti conflitti, anche se legati al passato o ad una separazione avvenuta da poco. Bene in Lavoro, dove i nati del segno possono vedere vincenti i progetti a lunga scadenza. Alcuni potrebbero dover concludere a breve un contratto importante: il consiglio è di non essere coinvolti dal punto di vista economico. Le giornate migliori saranno sabato e domenica. Tensioni lontane anche dal Leone, che potrà finalmente dedicarsi ai sentimenti. Favoriti i single che iniziano una nuova relazione, mentre le cppie in crisi da tempo continuano la loro frattura. Sul Lavoro favoriti i Leone che vorranno cambiare aria, anche se è meglio procedere su un terreno sicuro. Fortunato anche lo Scorpione che ha iniziato di recente una relazione, anche se alcuni continuano ad avere dei dubbi. Chi deve fare una scelta potrà contare sul partner giusto. Energia in arrivo per affrontare le sfide di questo mese, anche se per qualcuno si verificherà un problema legale legato all'anno scorso. Il consiglio dell'astrologo è di tenere a bada pensieri e spese. Dopo un inizio marzo incerto, il Sagittario è pronto a voltare in Amore, con un colpo di fulmine in arrivo per alcuni nati del segno. Le coppie in crisi potranno invece decidere di allontanarsi. Sul Lavoro c'è aria di stabilità, che tuttavia potrebbe annoiare il Sagittario in cerca di emozioni.

I TRE SEGNI SUL PIEDE DI GUERRA: VERGINE, ACQUARIO E PESCI

L'Oroscopo di Paolo Fox ritorna sul settimanale DiPiùTV per rivelare le previsioni di questa settimana. Meno fortunati dei segni top, Vergine, Acquario e Pesci hanno conquistato comunque quattro segni e si aggiudicano un posto importante nella classifica del celebre astrologo. Secondo Fox, il Cielo sarà positivo per la Vergine che esce da un'ondata di conflitti. I problemi potranno essere superati, mentre i nuovi amori nati adesso potrebbero rivelarsi vincenti nel prossimo mese. Attenzione alle spese sul Lavoro: chi è in cerca di un rinnovo può parlare chiaro. Possibilità in più in Amore anche per l'Acquario, che potrà recuperare un sentimento grazie all'aspetto favorevole della Luna. Anche se alcuni nati del segno in questo periodo sembrano più attenti verso le avventure e non i rapporti stabili. Ci saranno scelte da fare sul Lavoro nei prossimi mesi ed alcuni potrebbero lasciarsi tentare dalle strade più incerte. Il consiglio dell'astrologo è di valutare bene ogni passo da compiere. Anche i nati dei Pesci che credono nell'amore potranno sfruttare la Luna, nel segno da metà settimana. Le coppie che sono nate da poco potranno guardare verso un futuro sereno, mentre chi ha vissuto di recente una separazione potrebbe già fare un nuovo incontro. Recupero sul Lavoro, dove alcuni nati del segno potrebbero immettersi in strade nuove. Alcune difficoltà invece nelle cause legali in corso, che richiedono maggiore attenzione.

PREOCCUPAZIONI E FINANZE: LE STELLE DI TORO E GEMELLI

Stelle e previsioni grazie a Paolo Fox ed al suo Oroscopo, annunciato sulle pagine del settimanale DipiùTV. Il celebre astrologo ha assegnato solo tre stelle a due segni in particolare e molo vicini: il Toro e il Gemelli. I nati del Toro sembrano in bilico dal punto di vista dei sentimenti, per via di una persona che intriga e respige allo stesso tempo. Anche se alcune relazioni in corso vanno bene, i nati del segno potrebbero vivere delle forte preoccupazioni per via delle finanze, sempre da rivedere. Aria di cambiamento in arrivo nei prossimi mesi anche sul Lavoro. I problemi presenti adesso devono essere risolti, soprattutto dal punto di vista psicofisico. Con Giove contrario non stupisce la presenza di alcune vecchie tensioni, anche con collaboratori e soci. I nati dei Gemelli possono contare su maggiore chiarezza, ma i contrasti sono da evitare. Soprattutto nelle coppie che stanno insieme da tanto tempo o chi si è già separato. Sul Lavoro ci sono già stati dei passi in avanti rispetto all'anno scorso, ma è ancora tutto da sistemare. Soprattutto per alcune trasformazioni che destano un po' di preoccupazione. Attenzione al fine settimana per l'energia in calo.

I SEGNI FLOP: CANCRO, BILANCIA E CAPRICORNO

L'Oroscopo di Paolo Fox per questa settimana è offerto grazie alla sua rubrica storica sul settimanale DipiùTV. L'astrologo ha messo in fondo alla classifica tre particolari segni dello Zodiaco: Cancro, Bilancia e Capricorno, fra i più sfortunati di questa settimana. I nati del Cancro subiscono infatti le numerose influenze planetarie del momento, che spingono a lasciare da parte l'Amore a favore del Lavoro. Crisi nelle coppie di lunga data e stanchezza invece per chi da poco ha vissuto la nascita di un figlio. La promessa dell'astrologo è che la situazione potrebbe cambiare nel giro di poche settimane. Chi è impegnato nelle compravendite potrebbe vivere un rallentamento ed alcuni potrebbero persino avere noie legali che richiedono un esperto. Nervosismo in aumento. La Bilancia si trascina ancora crisi appena vissute e che implicano tristezza. Alcuni incontri fortuiti potrebbero trasformarsi in amicizia, ma sembra che l'Amore non riserverà altro. L'intolleranza dei nati del segno è presente anche sul Lavoro, dove le relazioni sono difficili. Meglio però prestare attenzione ai colleghi. L'Amore è difficile anche per il Capricorno, che potrebbe avere fin troppi pensieri per motivi lavorativi ed economici. Cautela per le coppie già presenti. Sul Lavoro i nati del segno potrebbero voler fare dei tagli e svoltare pagina, magari concentrandosi su un progetto nuovo. Il Capricorno potrà comunque contare su una rinascita, ma collegata ad un periodo negativo.

