RANDI INGERMAN/ La scoperta dell'epilessia a 40anni: "dovrei togliermi un pezzo di cervello" (S’è fatta notte)

18 marzo 2018 Bruno Zampetti

Randi Ingerman

Durante la puntata di S’è fatta notte in onda oggi su Rai 1 ci sarà la possibilità di rivedere in televisione Randi Ingerman, modella e attrice americana, naturalizzata italiana. Dopo aver vissuto un periodo di certa notorietà negli anni ’90, nel 2006 aveva partecipato al reality La Fattoria, dove è stata eliminata alla terza puntata. Allora ci fu una lite con Justine Mattera, un’altra concorrente del reality, che le mollò un pugno. Recentemente, intervistata da Diva e Donna, l’ex moglie di Paolo Limiti ha raccontato che ripeterebbe tale gesto, anche se stavolta mirerebbe al naso. Allora infatti, raccontò qualche anno dopo, aveva deciso di evitare di rovinare il naso alla Ingerman. Che l’aveva di fatto accusata di “andare con i mariti delle altre”. La Mattera aveva anche confessato di essersi pentita di aver chiesto poi scusa a Randi.

RANDI INGERMAN, UNA LINEA DI COSMETICI TUTTA SUA

In questi giorni a Bologna si è tenuta Cosmoprof, fiera espositiva internazionale del mondo della cosmetica, dove Randi Ingerman è stata tra i protagonisti. Dal 2006, infatti, come racconta Il Giornale, l’attrice si è affermata con la linea Randi's Beauty Secrets. E adesso ha lanciato un nuovo profumo. Inoltre, sta preparando una nuova linea di prodotti che dovrebbe chiamarsi Randi’s Hammam, ispirata a dei momenti che la Ingerman organizza a casa sua con delle amiche in cui testa oli, scrub, acque termali, sali e oli essenziali. Dunque superati i 50 anni, Randi non sembra aver certo voglia di “ritirarsi a vita privata”. In un’intervista concessa a Vanity Fair proprio per in occasione del suo ultimo compleanno, ha raccontato di aver ricevuto diverse proposte indecenti: anche mezzo milioni di euro per una paparazzata per far pubblicità a un uomo che avrebbe potuto così fingersi suo fidanzato.

LA SCOPERTA DELL’EPILESSIA

In quell’intervista Randi Ingerman ha dovuto affrontare anche un tema doloroso come quello della malattia. “Fino ai 40 anni mi sono sentita sul tetto del mondo. Ero sana, bellissima e innamorata. Qualche tempo dopo, mi sono ritrovata imbottita di medicinali, in preda alle paranoie, sola e costretta a stare in casa”, ha raccontato spiegando che durante il reality La Fattoria ha avuto la sua primi crisi epilettica, cui ne sono seguite, molte, quasi in media una al mese. Ha consultato diversi medici, finché dopo otto anni “una dottoressa ha trovato la diagnosi: epilessia causata da malformazione del lobo temporale sinistro. 'Dobbiamo operarti', mi ha detto, 'e toglierti un pezzo di cervello'. Per ora, visti i rischi ed effetti collaterali dell’operazione, ho detto di no”. Per il momento ha deciso di curarsi con un olio di canapa prodotto in America, assolutamente legale.

