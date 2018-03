THE TOURIST/ Su Rai 4 il film con Johnny Depp e Angelina Jolie (oggi, 18 marzo 2018)

The tourist, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, alla regia Florian Henckel von Donnersmack. Il dettaglio.

18 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST JOHNNY DEPP

Il film The tourist va in onda su Rai 4 oggi, domenica 18 marzo 2018, alle 21.00. Una pellicola di genere thriller e sentimentale che è stata realizzata in America nel 2010 e prodotta dalla casa cinematografica Studio Canal in collaborazione con Spyglass Entertainment Group alla cui regia c’è Florian Henckel von Donnersmack, il soggetto è tratto dal film francese Anthony Zimmer scritto e diretto da Jerome Salle mentre l’adattamento della sceneggiatura ha visto la collaborazione del regista con Julian Fellowes e Christopher McQuairre. Il montaggio è stato realizzato da Joe Hutshing e Patricia Rommel, le musiche portano la firma di James Newton Howard ed i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Colleen Atwood. Nel cast sono presenti grandi nomi del cinema americano come Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton e Rufus Sewell. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE TOURIST, LA TRAMA DEL FILM

Nella città di Parigi vive un’affascinante donna di nome Elise. Lei è tenuta costantemente sotto controllo da alcuni agenti di Scotland Yard in quanto è la compagna di un certo Pearce. Si tratta di un ricercato da parte della polizia inglese per aver sottratto ingenti quantità di denaro al fisco britannico (si parla di miliardi di dollari). Pearce da alcuni mesi ha fatto perdere completamente le sue tracce anche perché si è sottoposto ad un completo intervento di chirurgia plastica che ne ha variato sia i connotati che alcuni tratti caratteristici in maniera tale da non poter essere riconosciuto da nessuno. Tuttavia il suo punto debole è il grande amore che riserva nei confronti Elise tant’è che l’uomo le ha inviato una missiva con la quale le da delle informazioni da seguire alla lettera ed ossia di recarsi presso la stazione parigina e di prendere un treno che l’avrebbe condotta nell’affascinante città di Venezia. Una volta arrivata in Italia sarebbe stato compito di Elise quello di avvicinarsi ad un uomo che per altezza e massa fisica gli assomigliasse in maniera tale che gli agenti che la tengono costantemente sotto controllo lo avrebbero immediatamente arrestato. La donna segue alla lettera le indicazioni di Pearce ed alla stazione parigina fa la conoscenza di un professore americano in vacanza di nome Frank. Quest’ultimo rimane molto colpito dalla bellezza di Elise tant’è che se ne innamora facendo pensare non solo agli agenti britannici ma anche ad i gangster a cui lo stesso Pearce ha sottratto due miliardi di dollari, di essere l’uomo tanto ricercato. Ha inizio così una incredibile avventura tra doppi giochi, effusioni d’amori, trappole, sparatori, inseguimenti e quant’altro.

