TOMOKO/ Video, la ballerina di pole dance di 70 anni da Italia's Got Talent a Domenica In

Tomoko: ha più di 70 anni la ballerina di pole dance che oggi sarà ospite di Cristina Parodi a Domenica In e darà un saggio delle sue straordinarie abilitù al pubblico di Rai Uno.

Tomoko (foto da Facebook)

Si chiama Tomoko, ha più di 70 anni ed è una straordinaria ballerina di pole dance. No, non siamo impazziti, né ci siamo confusi con l'ormai celeberrima "vecchia che balla" di sanremese memoria. Il riferimento è alla danzatrice giapponese che questo pomeriggio sarà tra gli ospiti di Cristina Parodi a Domenica In, il contenitore pomeridiano della domenica di Rai Uno che confida anche sulla sua performance per risollevare gli ascolti e rendere dura la vita dell'imbattibile Barbara D'Urso. Ma chi è Tomoko? La giapponese si è trasferita in Italia dal paese del Sol Levante più di 40 anni fa, quando giunse a Roma con l'idea di studiare musica lirica. L'età avanzata, però non le consente più di far esplodere la propria voce come un tempo. Lo stesso non si può dire però dei suoi muscoli, che a quanto pare non hanno perso in elasticità.

LA PARTECIPAZIONE AD ITALIA'S GOT TALENT

Il pubblico televisivo più attento ricorderà che per Tomoko la partecipazione a Domenica In non rappresenta una prima assoluta sulle reti nostrane. Era il 2016 quando l'ultrasettantenne giapponese si presentò sul palco di Italia's got Talent sbalordendo la giuria, rimasta letteralmente a bocca aperta nel vedere l'abilità di Tomoko nell'avvinghiarsi al palo e nell'esibirsi in alcune evoluzioni che noi comuni mortali non riusciremmo a riprodurre nemmeno dopo molti anni di allenamento. Sicuramente Tomoko si esibirà anche oggi negli studi di Domenica In, resta soltanto da capire se a due anni dall'esibizione che le valse quattro sì da parte dei giudici di Italia's got Talent il livello della sua esibizione resterà inviariato. Intanto guardate qui sotto di cos'è capace...

© Riproduzione Riservata.