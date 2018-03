Uomini e Donne/ Domenico conquisterà Tina Cipollari? La storia con Chicco Nalli non è finita... (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Domenico pronto a conquistare Tina Cipollari, ma l'opinionista vive ancora a casa con l'ex marito Chicco Nalli

18 marzo 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari a Uomini e Donne

Ormai nello studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha perso il suo primato di donna più corteggiata lasciandolo alla sua acerrima rivale: Tina Cipollari. L'opinionista al Trono Over ha trovato già un corteggiatore che non sembra affatto pronto ad arrendersi: Domenico Tedeschi. È proprio lui che, nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine ha dichiarato di essere pronto a tutto per conquistare la Cipollari, perchè: "Sono tanti anni che subisco il suo fascino. Quando l'ho vista per la prima volta in studio, l'adrenalina è andata alle stelle. Di Tina mi piace tutto, dal viso alle sue forme. - per poi aggiungere - Amo le donne aggressive come lei [...] È bella, ha un carattere forte,ma soprattutto non è una gatta morta. Vorrei avere l'occasione di condividere con lei almeno il tempo di un pranzo. Anche se mi respinge io non mi arrendo".

Chicco Nalli: "Io e Tina a casa insieme? Ecco perché"

Determinato Domenico a conquistare la Cipollari che, intanto, proprio a Uomini e Donne ha iniziato a conoscere i suoi primi corteggiatori. Eppure a casa c'è ancora un compagno che la attende. Di recente Tina e l'ex marito Chicco Nalli sono stati avvistati insieme, intenti a fare la spesa con i propri figli. I due, nonostante siano trascorsi mesi dall'annuncio della separazione, vivono ancora insieme; come mai? A spiegarlo è proprio Nalli che a Nuovo Tv confessa: "Stavo tornando a casa dopo aver fatto la spesa. Si, viviamo tutti insieme, ma solo per un altro paio di settimane. - e aggiunge -Tina e io stiamo cercando di affrontare le cose nel modo più tranquillo possibile per il bene dei bambini, con serenità e senza litigi. Io e lei andiamo più d'accordo di prima e spero che la situazione non cambi. Non siamo mai stati litigiosi, abbiamo sempre fatto le cose con intelligenza". E se qualcosa cambiasse proprio in queste ultime due settimane?

© Riproduzione Riservata.