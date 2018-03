Uomini e Donne/ "Lorenzo Riccardi vuole il trono": segnalazione shock per Sara Affi Fella (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella elimina Lorenzo Riccardi? Due segnalazioni scomode e le confessioni dell'ex Nicole Biondi

18 marzo 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Si mette male il percorso di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne. Il corteggiatore, ormai dichiaratosi solo per Sara Affi Fella, continua ad essere il più discusso del trono classico a causa dei suoi discutibili comportamenti ai quali si aggiungono, nelle ultime ore, delle segnalazioni. Mentre Sara sembra essere sempre più vicina alla scelta tra Luigi Mastroianni e lo stesso Lorenzo, quest'ultimo è stato beccato prima in discoteca assieme ad una ragazza (che poi ha spiegato, a NewsUeD, essere una ragazza avvicinatasi per chiedergli dell'amico); poi in compagnia di Nicolò Ferrari, ex rivale al trono classico che in più di un'occasione ha criticato. Due segnalazioni che minano sicuramente la sua credibilità, già messa a dura prova nello studio di Uomini e Donne. E se per molti, Sara Affi Fella sceglierà proprio lui in quanto visibilmente presa da Riccardi piuttosto che da Luigi, la tronista potrebbe fare un notevole passo indietro rispetto a queste ultime notizie alle quali vanno ad aggiungersi le dichiarazioni dell'ex fidanzata di Lorenzo Riccardi, nonché ex corteggiatrice Nicole Biondi.

Lorenzo Riccardi nei guai: per l'ex Nicole Biondi "vuole il trono"

Intervistata da NewsUeD, Nicole Biondi ha infatti ammesso: "Lorenzo Riccardi fondamentalmente è un bravo ragazzo, anche se piccolo di testa, ma secondo me adesso sta pensando più a se stesso, alla sua carriera televisiva, ai social e non è preso da nessuna delle due, ma più dal contesto. Credo si stia comportando di conseguenza rispetto a quello che vuole: la televisione". Il trono, così come già molti hanno pensato, potrebbe essere il reale obiettivo di Lorenzo, come conferma Nicole: "Dall’ultima puntata che ho visto, ho riconosciuto un Lorenzo un po’ troppo spavaldo. Forse una delle due ragazze gli piace, ma penso voglia il trono e voglia fare serate principalmente". Cosa deciderà di fare adesso Sara?

