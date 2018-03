Veronica Maya/ Video, scatenata nel ballo: svela il ritocchino chirurgico (Domenica In)

Veronica Maya sarà questo pomeriggio a Domenica In al fianco del marito per sottoporsi al gioco delle affinità: in tv la vedremo con l'influenza in corso.

18 marzo 2018 - agg. 18 marzo 2018, 11.11 Morgan K. Barraco

Veronica Maya

Veronica Maya ha riscosso un forte successo durante la sua ultima ospitata a Stasera tutto è possibile, dove si è scatenata anche a ritmo di ballo. Intelligente e dotata, vivace e allegra, il volto noto della Rai è riuscita a fare incetta di like su instagram grazie al video che la vede impegnata nel ballo sfrenato in centro pista. Clicca qui per vedere il video di Veronica Maya. Questo pomeriggio, 18 marzo 2018, interverrà invece in studio al fianco del marito Marco Moraci a Domenica In per un gioco sulle affinità. In questi ultimi giorni, la conduttrice è stata invece fra i volti noti dello spettacolo ad aderire all'iniziativa musicale contro le violenze, grazie al brano Denuncialo scritto da Andrea Febo. Fra i protagonisti della campagna anche Fabio Canino, Francesco Totti e Clemente Russo. Non è tra l'altro l'unica iniziativa che ha visto impegnata la Maya nelle ultime settimane, sottolinea Il Mattino, dato che al fianco di Francesca Frendo e Carla Travierso ha sostenuto il teatro San Carlo con il musical My Fair Lady.

IL BALLO LA "SALVA" DAL RITOCCHINO EXTRA

Questo pomeriggio i fan potrebbero notare una forte stanchezza sul viso di Veronica Maya, ospite delle sorelle Parodi su Rai 1. La conduttrice ha infatti svelato con uno scatto mosso di essersi svegliata stanca questa mattina, forse in previsione al tour de force in tv ed all'influenza che l'ha colpita in questi giorni. Nonostante il leggero malanno, gli ammiratori su Instagram si sono lanciati in numerosi complimenti alla Maya, sia per il "viso incantevole" che per "il blu dei tuoi occhi in cui mi perdo", uno sguardo mozzafiato che non lascia trasparire l'influenza in corso. Clicca qui per vedere il post di Veronica Maya. Intanto i fan attendono con ansia il suo ritorno in tv, annunciato in un'esclusiva al settimanale Gente: la rivedremo a giugno, dopo i festeggiamenti del suo primo anniversario di nozze in quel di Santo Domingo. E non solo perché alcuni mesi dopo aver celebrare il compleanno dei due figli, ne ha approfittato per fare un ritocchino al seno, consapevole comunque di essere stata graziata da madre natura per via dei 20 anni trascorsi nel mondo del ballo "e forse per questo godo di un corpo tonico e di gambe sode", come sottolinea in un post su Instagram.

LA CARRIERA

Nata a Parigi nel luglio del 1977 con il cognome Russo, Veronica Maya è figlia di una regista teatrale e di un ristoratore. Ed è proprio grazie al lavoro del padre che ad appena cinque anni si trasferisce dalla sua città natale a Piano di Sorrento, dove si diplomerà diversi anni più tardi. Debutta in seguito come attrice di musical grazie agli studi presso la scuola romana di Renato Greco, grazie alla commedia Amici Miei di Mario Monicelli al fianco di Nini Salerno, Franco Oppini e Jerry Calà. La vediamo invece sul piccolo schermo all'inizio del Duemila grazie a Lazialità in tv, un programma dedicato alla sua sqquadra del cuore. L'incontro con il mondo dello sport le permette poi di entrare nel cast di Sabato Sprint di rai 2 e successivamente come conduttrice di Italia che vai, il format del sabato pomeriggio dell'emittente nazionale. La sua popolarità si conferma tuttavia grazie alla guida dello Zecchino che la vede nelle edizioni successive al fianco di nomi noti come Paolo Conticini.

