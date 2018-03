X Factor 2018, Levante non ci sarà/ Mara Maionchi e Fedez giudici riconfermati, Ermal Meta rifiuta

X Factor 2018, Levante non ci sarà: chi prenderà il suo posto? Mara Maionchi e Fedez giudici riconfermati, Ermal Meta rifiuta ma il sogno di Sky resta Maria De Filippi.

18 marzo 2018 Emanuela Longo

Levante non ci sarà a X Factor 2018

X Factor 2018, il talent targato Sky, inizia a muovere i suoi primi passi verso la nuova edizione che come sempre prenderà il via nella prossima stagione autunnale. E in vista dei nuovi casting è tempo di pensare anche ai volti di coloro che siederanno, come di consueto, dietro lo spinoso tavolo del talent. Come riporta il blog specializzato in notizie televisive, DavideMaggio.it, la scommessa della passata edizione di X Factor, Levante, a quanto pare non ci sarà. La giovane cantante di origini siciliane trapiantata a Torino, infatti, non è riuscita a dimostrare l'"X Factor" almeno in qualità di giudice e proprio alla sua prima esperienza si è ritrovata molto presto senza alcun concorrente da portare fino alla fine della gara. Sky e Fremantle, dunque, hanno deciso di non confermare la cantante per l'edizione 2018 del talent show musicale ed a quanto pare gli screzi sia davanti che dietro le telecamere con il compagno di avventura, Fedez, non avrebbero nulla a che fare. Di contro, proprio il rapper e futuro papà, così come Mara Maionchi sono stati già confermati. Il primo sembra coinvolgere un numero molto ampio di giovanissimi anche grazie al suo seguito social, la seconda, vera veterana del talent, con la sua verve è sempre riuscita ad avere un ruolo di primo piano, grazie anche alla sua capacità di dire la sua senza filtri e di commuoversi quando crede di avere di fronte un vero talento, voce a parte.

ERMAL META RINUNCIA AL RUOLO DI GIUDICE

Chi prenderà il posto lasciato vacante dalla cantante Levante dietro il banco dei giurati di X Factor 2018? Il compagno di Chiara Ferragni (e la stessa futura mamma) potrà tirare un sospiro di sollievo poiché la mancata conferma da parte di Sky rappresenta in parte la fine degli screzi tra i due. Dopo una iniziale simpatia, infatti, Fedez aveva dimostrato una certa insofferenza nei confronti di Levante, al punto da estrometterla anche dalle foto sui social insieme agli altri compagni di avventura. Tornando al vuoto in giuria, il direttore generale di Sky continua a sognare l'approdo nel programma da parte di Maria De Filippi, signora dell'ammiraglia Mediaset. Nel frattempo è stato contattato il cantante Ermal Meta, uno dei vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro e già giurato nel serale di Amici, ma il giovane di origine albanese avrebbe gentilmente declinato l'invito. Ricordiamo che proprio Meta era stato protagonista, di recente, di un avvincente "catfight" proprio con il conduttore di X Factor, Alessandro Cattelan, poi terminato con la pace reciproca. Potrebbe essere un motivo al suo "no"?

