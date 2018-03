AMICI 17 / Anticipazioni e news: è nato l'amore tra Daniele Rommelli e Lauren Celentano?

Amici 17, anticipazioni e news: Daniele Rommelli e Lauren Celentano sono una coppia? Il dubbio cresce tra i telespettatori, che intanto hanno conosciuto i nomi dei primi finalisti.

19 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Amici 17 - Alessandra Celentano

Da sempre la scuola di Amici è il luogo perfetto per la nascita di nuovi amori. Alcuni sono balzati alle cronache, come quello tra Stefano De Martino ed Emma Marrone, altri invece non hanno fatto notizia e sono finiti a poche settimane dalla conclusione del talent show. Comunque sia, i telespettatori del programma di Maria De Filippi sono sempre molto attenti ad eventuali evoluzioni in chiave romantica dei rapporti tra gli allievi della scuola e, a quanto pare, anche Amici 17 potrebbe avere la sua bella coppietta. I protagonisti di una love story potrebbero essere l'americana Lauren Celentan e Daniele Rommelli, il ballerino preferito da Veronica Peparini. È il Vicolo delle News a riportare la notizia secondo la quale i due allievi sarebbero stati molto precisi durante una diretta del talent, tanto che lui si sarebbe avvicinato alla collega per baciarla. Solo in quel momento lei lo avrebbe messo in guardia per ricordargli che in quel momento c'erano le telecamere. E anche in altri momenti, visti nel daytime, la coppia sarebbe apparsa particolarmente unita.

AMICI 17: EINAR E LAUREN ACCEDONO AL SERALE

Non è solo l'amore a sorridere alla ballerina Lauren Celentano. Nella diretta di Amici 17 dello scorso sabato, infatti, sono state assegnate le prime maglie verdi per l'accesso al serale in programma dal 7 aprile. E lei è stato il primo nome dei professori di ballo, apparsi fino a quel momento particolarmente indecisi sui ragazzi che dovranno proseguire l'avventura nella scuola più famosa della televisione italiana. Insieme all'americana arrivata dal Connecticut, un altro ragazzo ha avuto il merito di ricevere l'ambitissima maglia verde. Si tratta di Einar Ortiz, il cantante originario di Cuba ma trasferitosi in Italia all'età di nove anno. Einar è già un volto noto al pubblico televisivo, dato che lo scorso anno aveva tentato l'avventura a X Factor anche se si era fermato ai Bootcamp. Per quanto riguarda la scelta degli altri allievi che potranno accedere al serale, essa verrà ufficializzata sabato 24 marzo

