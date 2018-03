ANGELA FINOCCHIARO/ In scena nuda con Calendar Girls (Che fuori tempo che fa)

Tra gli ospiti della puntata di Che fuori tempo che fa in onda oggi ci sarà anche Angela Finocchiaro. L’attrice in questi mesi continua a esibirsi in teatro con Calendar girls

19 marzo 2018 Bruno Zampetti

Angela Finocchiaro

ANGELA FINOCCHIARO, IN SCENA NUDA CON CALENDAR GIRLS

Tra gli ospiti della puntata di Che fuori tempo che fa in onda oggi ci sarà anche Angela Finocchiaro. L’attrice milanese in questi mesi continua a esibirsi in teatro con lo spettacolo “Calendar girls”. Diretta da Cristina Pezzoli, si tratta di una commedia ispirata a una storia vera avvenuta in Inghilterra: un gruppo di donne di mezza età, appartenenti a un’associazione legata alla chiesa, decide di posare per un calendario di nudi artistici per una raccolta di beneficenza, raggiungendo una straordinaria notorietà. Da questo testo di Tim Firth è stato anche tratto un film. È già dal 2015 che la Finocchiaro porta in scena questo spettacolo e in un’intervista a Io Donna aveva raccontato che all’inizio c’era stata anche l’idea di salire sul palco con una tutina color nudo. Tuttavia ha detto che recitare nuda non le ha creato particolari problemi. Lo spettacolo, poi, è sempre legato a un evento di beneficenza, come nella storia originale da cui è tratto.

ANGELA FINOCCHIARO, LA CARRIERA

Nata a Milano nel 1955, Angela Finocchiaro inizia a muovere i suoi primi passi sul palco negli anni ’70, entrando a far parte della compagnia sperimentale Quelli di Grock, dove conosce Maurizio Nichetti. Nel 1980 recita quindi nel suo film Rataplan e l’anno successivo in Ho fatto splash. A metà degli anni Ottanta debutta nel cabaret ed è poi tra le protagoniste de La tv delle ragazze, la trasmissione di Serena Dandini. Nei primi anni Novanta recita in diversi film: Volere volare, Il portaborse, Il muro di gomma, Assolto per non aver commesso il fatto, Arriva la bufera e Non ti muovere. Per alcuni di questi ruoli vince il Ciak d’oro. In tv recita in Dio vede e provvede. Negli anni Duemila è ancora al cinema, in tv a Zelig e anche in alcune pubblicità. Nel 2006 vince il David di Donatello per La bestia nel cuore e nel 2007 per Mio fratello è figlio unico (ex aequo con Ambra Angiolini per Saturno contro).

