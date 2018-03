Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio / La figlia Ilaria fa marcia indietro: "Mi dispiace ma..."

L'intervista rilasciata da Anna Tatangelo sulla sua storia con Gigi D'Alessio e sul momento che stanno vivendo, ha sollevato un vero e proprio polverone ma ecco arrivare i primi ripensamenti

19 marzo 2018 Hedda Hopper

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

Passano i giorni, arriva una nuova settimana e per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non c'è alcuna novità nell'aria, almeno per quel che riguarda il loro rapporto. La bella cantante ha alzato il velo sulla sua vita privata nei giorni scorsi rilasciando una lunga intervista a Vanity Fair e finendo per rivelare le cause che l'hanno portata a lasciare Gigi D'Alessio. Nessun tradimento, nessun terzo incomodo, la bella cantante ha deciso di prendere in mano la sua vita rimasta ormai impantanata con un uomo che non sembrava pronto a sposarla o darle un altro figlio. Lei ha provato a stuzzicarlo un po' annunciando la sua fuga e niente è cambiato: "Avrei preferito che le parole dette in tv le avesse dette a me", ha spiegato la Tatangelo, ma così non è stato e la crisi si è trasformata in una vera e propria rottura. Sulla questione ha detto la sua anche la figlia di D'Alessio, Ilaria, che ha voluto usare toni accesi per andare contro di lei e smentire le sue parole.

ILARIA D'ALESSIO FA UN PASSO INDIETRO?

Il post è stato poi oscurato dai social per via dei toni accessi e offensivi, ma adesso lei ha deciso di fare un passo indietro scusandosi per i toni usati e celando tutto dietro l'amore che prova per suo padre. La giovana è tornata sui social proprio qualche ora fa per dire la sua e scusarsi, a suo modo, scrivendo: “La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata davvero del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver utilizzato termini molto poco carini. Sono questioni comuni a tante famiglie. Buona domenica a tutti.” A quanto pare la sua era solo voglia di difendere il padre e non inveire contro una donna rea di aver "distrutto la sua famiglia", come si è detto all'epoca della Tatangelo. Le cose per loro si potranno davvero sistemare?

