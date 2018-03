Ascolti tv, 18 marzo/ Boom di Domenica Live con oltre 3 milioni di spettatori, vola Storie Maledette

Gli ascolti tv del 18 marzo confermano la vittoria di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa ma anche l'interesse sempre maggiore per Franca Leosini e Storie Maledette, ecco il dettaglio

19 marzo 2018 Hedda Hopper

Sarà una domenica da incorniciare quella di ieri per via degli ascolti e delle sorprese che ci hanno regalato i programmi tv soprattutto al pomeriggio. Mentre Cristina Parodi continua a dire che la sua Domenica In non segna ascolti flop, Barbara D'Urso e il suo Domenica Live hanno toccato nuovi risultati storici segnando oltre 3 milioni di spettatori grazie all'ospitata di Loredana Lecciso e non solo. Il trash continua a vincere tra la lite tra Eva Henger e Filippo Nardi, un parterre pronto ad inveire contro il dr Lemme e l'intervista a Loredana Lecciso mentre Al Bano continua a esitare liquidando i rumors sulla rottura con lei come pettegolezzi e gossip. In particolare, Domenica Live ha raccolto 2.490.000 spettatori nella presentazione con 13.4% di share arrivando a 3.202.000 spettatori (17.5%) proprio con la Lecciso. Nessuna storia con Domenica In che rimane ferma intorno al 10% e con E' arrivata la felicità che ha lasciato la prima serata per la domenica pomeriggio registrando ascolti intorno all'8%.

BOOM DI BARBARA D'URSO E FRANCA LEOSINI

Nessuna sorpresa in prima serata con la scontata vittoria di Fabio Fazio e il suo Che Tempo che fa che ieri sera hanno ospitato Laura Pausini ad un passo dal tour mondiale. Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre perdendo quasi due milioni di spettatori con il tavolo, che ha ottenuto 2.559.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo continua a rimanere al palo, ennesima delusione di questa stagione seriale su Canale 5. La giction ha segnato ancora un 10% di share con 2.481.000. Conferme anche su Italia 1 con Le Iene Show, con 2.222.000 spettatori con il 10.9% di share, mentre continua il volo di Franca Leosini e il suo Storie Maledette in onda su Rai3 e che ha raccolto davanti al video 1.877.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1% segnando un aumento di quasi un punto rispetto all'esordio della scorsa settimana.

