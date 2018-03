Avengers: Infinity War/ Video trailer: l'assenza di un personaggio fa pensare a un clamoroso spoiler!

19 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Avengers: Infinity War

Nella copertina di Empire di questo mese troviamo protagonista Thanos, questo ci fa capire subito come in Avengers: Infinity War il protagonista assoluto sarà lui. Il pubblico si interroga ora anche sul marketing e non solo sull'uscita del film. C'è chi spera infatti di vedere oltre a questa splendida copertina, magari anche un bel poster con Thanos protagonista. Il film uscirà nelle sale il 25 aprile prossimo, servirà un mese per arrivare a questo appuntamento preparati, ma al momento ogni pretesto è buono per scoprire eventuali situazioni legate al film in questione. Si va alla ricerca così di informazioni che possano dare qualche specifica in più sul film, anche se non è molto facile trovarsi di fronte a immagini provenienti direttamente da Avangers: Infinity War. I distributori infatti sono consci di poter commettere degli errori, scivolando nella pubblicazione di video che facciano più rumore di quello visto nel trailer.

POLEMICHE SUL TRAILER

Sui social network il pubblico aspetta con grande ansia Avengers: Infinity War, ma si lamenta anche dell'ultimo trailer. Attenzione nel proseguire la lettura, perché qualcuno potrebbe non voler leggere quelli che sono degli spoiler. Secondo quanto raccolto da Screen Rant pare che il trailer infatti annunci la porte di uno dei personaggi più amati di tutta la saga, Loki. Pare infatti che il personaggio interpretato da Tom Hiddlestone possa perdere la vita in questo episodio e non ci sarà quindi nel quarto capitolo della saga più famosa sui supereroi. Una vera delusione per il pubblico che di certo avrebbe voluto non scoprirlo così, messo sempre che la situazione sia reale. Vedremo quello che accadrà nelle prossime ore e se arriverà una risposta direttamente dalla casa di distribuzione del film che si è occupata quindi del trailer.

