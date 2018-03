BEAUTIFUL/ Il dramma a Los Angeles: Steffy spara a Sheila Carter! (Anticipazioni 19 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 19 marzo: Steffy sorprende Sheila mentre si trova in hotel insieme ad Eric. Teme che la donna si pericolosa e decide di agire...

19 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Sarà un inizio di settimana assolutamente da non perdere quello che attenderà i telespettatori di Beautiful. Questo pomeriggio, infatti, Steffy e Liam saranno in gran pena per le sorti di Eric, dopo essere stati contattati da una disperata Quinn. Dopo avere rintracciato il segnale del suo cellulare attraverso una app, correranno verso l'hotel nel quale l'uomo si è rifugiato, convinti che Sheila possa essere con lui. Ed infatti non si sbaglieranno: la donna continuerà a muovere pressioni nei confronti dell'ex marito, cercando di convincerlo a porre fine al suo matrimonio con Quinn. Quando gli Steam busseranno alla porta dell'hotel si troveranno davanti al peggiore scenario possibile: non solo la Carter sarà insieme ad Eric, ma chiederà alla coppia di non intromettersi in faccende che non li riguardano. Inviterà loro ad andarsene ma la discussione fuggirà presto di mano a tutti i protagonisti di questo confronto...

BEAUTIFUL: STEFFY SPARA A SHEILA!

Questo pomeriggio a Beautiful, Steffy resterà vittima di un frainteso, pensando che Sheila sia armata e possa fare del male a lei, Liam ed Eric. Saranno in lei troppo vivi i ricordi di un tempo, motivo per cui perderà il controllo delle sue azioni: credendo di anticipare le mosse della dark lady, sarà lei a spararare a Sheila e a ferirla ad una spalla. Sulle prime avremo l'impressione che le condizioni della Carter siano particolarmente gravi ma fortunatamente la situazione andrà subito a ricomporsi: sarà la stessa Sheila a tranquillizzare i presenti e a curarsi la ferita. Sarà questo l'inizio di guai peggiori per Steffy? Rischierà ora di essere arrestata per tentato omicidio? Lo sparo nella stanza dell'hotel verrà infatti udito da altre persone che decideranno di chiamare la polizia per capire cosa sia davvero accaduto. L'occasione potrebbe quindi essere più che favorevole per portare a termine la vendetta di Sheila iniziata decenni prima.

