Ballando con le stelle 2018/ Ivan Zazzaroni tuona sui social: “Ho espresso un giudizio sincero, ma…”

Ballando con le stelle 2018: dopo l’accusa di omofobia, Ivan Zazzaroni ha risposto ai suoi haters con un post al vetriolo su Twitter. Ecco le sue parole.

19 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Ivan Zazzaroni, giudice di Ballando con le Stelle

Ivan Zazzaroni non ci sta e, dopo essere stato accusato di omofobia a causa della sonora bocciatura riservata a Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2018, ha scelto di sfogarsi sui social. “Se per evitare di essere tacciato di omofobia (accusa intollerabile) è sufficiente attribuire un voto alla coppia Ciacci-Todaro, dalla prossima settimana lo darò – ha tuonato il giornalista dal suo profilo Twitter - Ho espresso un giudizio sincero ed esclusivamente estetico: non si è capito o, peggio ancora, non si è voluto capire” (qui il link del suo post). Dal suo punto di vista, infatti, il Zazzaroni conferma di aver espresso una opinione puramente estetica, rimandando al mittente tutte le accuse ricevute nelle ultime ore. Con le sue risposte, Ivan Zazzaroni ha inoltre rivendicato l’importanza di poter esprimere liberamente un giudizio senza essere accusati, subito dopo, di “deviare sull’omofobia”: “Neppure in un programma di varietà tv si è più liberi di esprimere un’opinione peraltro non offensiva”.

GUILLERMO MARIOTTO DIFENDE IVAN ZAZZARONI

La polemica nata sabato sera nello studio di Ballando con le stelle ha raggiunto anche il salotto di Domenica In, dove ieri pomeriggio si è discusso dell'esibizione di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro e le critiche riservate loro da Ivan Zazzaroni. A dire la sua, in particolare, è stato Guillermo Mariotto che, in qualità di ospite della puntata, ha scelto di andare controcorrente e ha preso le difese del suo collega: "In gran parte, Zazzaroni ha ragione!", ha ammesso infatti il giurato, "è una coppia dove effettivamente, finché non viene fuori ballando a un certo livello, c'è un'estetica che non quaglia (...) Non legano bene! Ma poi è il pubblico a decidere tutto!". A dire la sua sul chiacchieratissimo giudice, anche Adriano Panatta, per il quale "Zazzaroni, nel suo lavoro di giornalista, è sempre stato uno che è uscito fuori dagli schemi"; Maria Teresa Ruta, invece, non ha potuto fare a meno di sottolineare come le coreografie di questa edizione continuino ad avvantaggiare i concorrenti di sesso maschile.

© Riproduzione Riservata.