Barbara D'Urso vs Alberico Lemme/ Video, "Ti vieto di far passare questi messaggi!" (Domenica Live)

Barbara D'Urso vs Alberico Lemme, la conduttrice di Domenica Live si infuria con l'uomo e alza la voce: "Ti vieto di far passare questi messaggi da me. Non dire questo." Video

19 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Il battibecco a Domenica Live tra Barbara D'Urso e Alberico Lemme ha scaldato anche i presenti nella trasmissione di Canale 5. Tra questi ha preso la parola Raffaello Tonon che reduce dall'avventura al Grande Fratello Vip 2018 ha dimostrato di essere personaggio davvero di grande sensibilità e di intelligenza. Questi ha sottolineato: "Barbara D'Urso vedi come si comporta? Gli hai detto tu così e lui fa i sorrisetti e sta zitto, ma questo solo perché sei la padrona di casa. L'avesse detto qualsiasi altro di noi quello che hai detto giustamente tu Alberico Lemme si sarebbe comportato in maniera diversa". Partono così tantissimi commenti sui social network con il pubblico che elegge a vero idolo Raffaello Tonon, in grado di dire la sua sempre con grande tatto ma anche facendosi rispettare per quelli che sono i suoi sani principi. Ci saranno delle repliche oggi? Lo scopriremo nella giornata. CLICCA QUI PER IL VIDEO

I FATTI IERI A DOMENICA LIVE

Alberico Lemme e Barbara D'Urso si sono scontrati sul palcoscenico di Domenica Live ieri su Canale 5. Si raccontava la storia di Alessandro, che pesava 180 chilogrammi ed era riuscito a perderne 75. In studio Alberico Lemme con tanto di camice ha infatti sottolineato: "Chi se ne frega delle analisi perché uno è vivo e vegeto". A quel punto Barbara D'Urso ha alzato i toni e non ci ha più visto, sottolineando: "Lemme ti proibisco di far passare questo concetto dalla mia trasmissione! Non dire chi se ne frega, perché non funziona così. La prevenzione è la prima cosa, a maggior ragione se perdi così tanto chili. Devi fare le analisi ogni quindici giorni". Alberico Lemme sottolinea invece che deve essere il medico a fare le prescrizioni. Sicuramente è stato un siparietto molto serio stavolta, perché si parla soprattutto della salute delle persone.

