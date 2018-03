Barbara d’Urso nuova conduttrice del Grande Fratello 2018/ La conferma: arriva l’edizione più pop di sempre?

Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello 2018, arriva la conferma dopo la riunione di Mediaset: nuovo record per l’edizione più pop di sempre? Tutti i dettagli.

19 marzo 2018 Valentina Gambino

Barbara d'Urso condurrà il Grande Fratello 2018. Preparate pure i pop-corn perchè sarà una 15esima edizione proprio indimenticabile. Lady Cologno, dopo aver presentato tre edizioni, si riprende ciò che più le appartiene ed è pronta a far diventare questa, l'edizione più pop di sempre. Davide Maggio aveva già regalato una anteprima shock, annunciato che in quel di Cologno ci sarebbe stata una riunione che avrebbe riorganizzato tutto, compresa la conduzione ufficiale della nuova edizione del reality show più spiato della televisione italiana. La Carmelita Nazionale, torna a 14 anni di distanza dall'ultima edizione, dopo averci regalato perle rare come Floriana Secondi, Serena Garitta e Jonathan Kashanian. Dal 2006 fino all'ultima edizione vinta da Federica Lepanto, il programma era poi passato nelle mani di Alessia Marcuzzi, attuale conduttrice dell'Isola dei Famosi. Dopo un paio di anni di fermo, con in mezzo la sua versione Vip condotta dalla pungente Ilary Blasi, la nostra ruspante napoletana, torna in pista più in forma che mai.

Non dimentichiamoci inoltre che, tra gli altri miracoli di Barbara d'Urso, vi è una quarta edizione (quella vinta da Serena Garitta) che in termini di ascolti TV aveva battuto perfino il Festival di Sanremo. Perchè sì, Barbarella fedelissima alla sua azienda, non fugge alle responsabilità, scende in campo e torna in patria da vincitrice, senza alcun terrore della kermesse musicale che oggi, fa tremare insieme al Commissario Montalbano. All'epoca, affidare un contenitore tanto importante ad un volto un po' lontano dalla conduzione (Barbara era maggiormente conosciuta per il suo ruolo di attrice) fu quasi una scommessa per Mediaset. La d’Urso però, ne è uscita trionfatrice, essendo insieme a Maria De Filippi, uno dei capi saldi dell'azienda del Biscione. La notizia di Barbara d’Urso nuovamente al timone del Grande Fratello, per gli amanti della sana televisione trash è quasi più festosa della pizza per cena. Del resto, Carmelita intervistata di recente da Paolo Del Debbio, parlando della gestione dei suoi programmi, ha affermato: “Io sono convinta di portare in TV quella che è la mia visione della vita: al bar, nei supermercati, c’è la lite, ci sono le tette rifatte cinque volte, c’è chi litiga, chi scherza… Questa è la vita, è gente comune. Io mi diverto a passare dalla politica alla lotta contro la violenza sulle donne, fino al Ken Umano, perché anche questo è interessante. Se del Ken Umano se ne occupa Lo Show dei Record è ok, se se ne occupa la d’Urso è trash. Perché?”. La partenza del Grande Fratello 2018 è fissata per lunedì 23 aprile.

