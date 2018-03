Boss in incognito 2018/ Diretta, Umberto Di Carlo protagonista della quarta puntata (19 marzo)

Boss in incognito 2018 torna in onda oggi, lunedì 19 marzo, in prima serata su Rai 2: protagonista della quarta puntata è l'imprenditore Umberto Di Carlo.

19 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Gabriele Corsi conduce "Boss in incognito 2018"

Questa sera, lunedì 19 marzo alle 21.20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata della quinta edizione di “Boss in incognito”, il docu-reality condotto da Gabriele Corsi. Protagonista di questo quarto appuntamento sarà Umberto Di Carlo, CEO e fondatore di Tekneko, società che dal 1985 opera nel settore dell’igiene urbana, con sedi in Abruzzo, Lazio e Molise, e che occupa più di 700 dipendenti e oltre 300 mezzi per gestire i diversi servizi ambientali. “Ho lavorato fianco a fianco dei miei operatori scoprendo segreti di questo complesso mestiere e realtà che mai avrei immaginato”, ha detto Di Carlo alla vigilia della messa in onda del docu-reality, come riporta Terzo Binario. “Vedere da vicino le braccia e le gambe della nostra azienda e toccare con mano la professionalità dei nostri operatori è stata per me una bellissima esperienza che mi ha lasciato tanto”, ha aggiunto l’imprenditore. Ai dipendenti della sua azienda Di Carlo viene presentato come il protagonista di “Ricollocati”, un programma televisivo che aiuta il reinserimento nel mondo lavorativo di persone non più giovani che hanno perso il lavoro. La copertura, permette a Gabriele Corsi di accompagnare il boss - per la prima volta nella storia del programma - nelle loro aziende per vivere con loro in prima persona questa avventura. A fine giornata, conduttore e boss si confrontano, scambiandosi impressioni ed emozioni.

Il presidente di Tekneko incontra 5 dipendenti

Le telecamere della Rai hanno seguito per una settimana il presidente Umberto Di Carlo e l’attività delle varie squadre della Tekneko che operano in diversi cantieri della Marsica. Nella sua avventura in incognito, Di Carlo incontra diversi operatori ecologici che lavorano nella sua azienda: Fabrizio, che lo istruisce sulla rimozione dei graffiti; Alessandro, che lo accompagna per le strade a fare la raccolta differenziata porta a porta; Giancarlo, che gli mostra come si effettua il servizio di spazzamento strade con ramazza; Annamaria, che si occupa della pulizia delle spiagge e infine Angelo, con cui il boss deve rimuovere rifiuti da una discarica abusiva. “È stata un’esperienza unica. Sapevo che avevamo delle persone fantastiche nella nostra azienda ma grazie a Boss in incognito ho avuto modo di conoscerle da vicino. Ho voluto fare tutto quello che fanno ogni giorno i miei operatori alzandomi la mattina alle 4 e rientrando nel tardo pomeriggio a casa”, ha detto il presidente di Tekneko, come riporta una nota sul sito dell’azienda.

Umberto Di Carlo orgoglioso dei suoi dipendenti

Nel comunicato pubblicato sul sito di Tekneko, Umberto Di Carlo racconta come si è svolta la sua settimana in incognito: “Son uscito di casa la domenica e sono tornato dopo sei giorni, per truccarmi e prepararmi incontravo la troupe ogni giorno alle 4 del mattino e in due ore mi preparava. Una volta pronto, poi, mi dirigevo nei vari cantieri gestiti dalla società e iniziavo la giornata”. Il presidente si è detto orgoglioso dei suoi dipendenti: “Ho trovato tra i miei dipendenti una grande umanità, sono dei grandi lavoratori e sono orgoglioso di averli nella mia squadra”. La quinta edizione di Boss in Incognito sta riscuotendo un buon successo: la terza puntata, in onda il 16 marzo, ha totalizzato 1 milione 421 mila spettatori con uno share del 5.7%. Ricordiamo che la prossima settimana andrà in onda l’ultima puntata, una puntata speciale ambientata ad Accumoli, paese colpito dal terremoto.

