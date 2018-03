Cecilia Rodriguez/ Compleanno a Trento con Ignazio Moser: assenti Belen Rodriguez e mamma Veronica

Cecilia Rodriguez ospite a Ieri Oggi Italiani. La showgirl ha festeggiato i sui 28 anni a Trento, assieme al fidanzato Ignazio Moser. Assente la sorella Belen Rodriguez

19 marzo 2018 Fabio Morasca

Cecilia Rodriguez a Ieri Oggi Italiani (Instagram)

Un giorno davvero speciale per Cecilia Rodriguez, vissuto insieme ai suoi cari anche se non proprio con tutti. Per i suoi 28 anni, l'argentina ha fatto festa a Trento a casa del fidanzato Ignazio Moser e in compagnia del fratello Jeremias. Accanto a lei per il suo compleanno non c'erano la mamma Veronica e la sorella Belen che si trovano invece in Qatar. Ma è proprio da qui che sono arrivati gli auguri della famosa showgirl argentina per la sorella: “La nostra unione sarà per sempre la nostra forza...... tanti auguri piccola mia Cecilia, ti proteggerò sempre!!!” postando una foto dei tre fratelli Rodriguez da piccoli. Anche il fidanzato Ignazio ha però avuto per lei auguri speciali: “Buongiorno e buon compleanno amore mio @chechurodriguez_real ... voglio vivere ancora un milione di risvegli così, vicino a te!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

CECILIA RODRIGUEZ OSPITE DI IERI OGGI E DOMANI

Cecilia Rodriguez sarà tra gli ospiti della prima puntata di Ieri Oggi Italiani, il nuovo programma condotto da Rita Dalla Chiesa, in onda a partire da lunedì 19 marzo 2018, su Rete 4, in seconda serata. Cecilia Rodrigez sarà presente alla puntata dedicata all'Amore: gli altri ospiti saranno Silvana Giacobini, Lory Del Santo, Daniela Del Secco D'Aragona, Patrizia De Blanck, Corinne Clery, Erminia Manfredi e Giulia De Lellis. La sorella di Belen Rodriguez, per quanto riguarda questa stagione televisiva, è reduce dalla partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Come ricordiamo, la showgirl e modella argentina, all'interno della Casa più spiata d'Italia, ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Ignazio Moser, figlio dell'ex campione di ciclismo, Francesco Moser. Per intraprendere questa nuova relazione, Cecilia Rodriguez ha deciso di troncare la sua lunga storia d'amore con l'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte, reduce dalla turbolenta esperienza della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER A GUESS MY AGE

Recentemente, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno preso parte alla puntata speciale di Guess my age, il quiz show di Enrico Papi in onda su Tv8. In quell'occasione, la coppia ha dichiarato che il matrimonio non rientrava tra i loro progetti più imminenti. Nel febbraio scorso, invece, la sorella di Belen Rodriguez ha commentato un'indiscrezione riguardante un presunto ritorno di fiamma con l'ex Francesco Monte a cui, qualche giorno prima, fu consegnato un Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia proprio sotto casa di Cecilia. Intervistata dal settimanale Oggi, Cecilia Rodriguez ha smentito queste voci, ribadendo il proprio amore per Ignazio Moser: "Io, quando faccio una scelta, e ho scelto Ignazio, non cambio idea. Sarei veramente una brutta persona, una persona molto brutta, a pianificare certe cose. Io sono gelosa e non sarei contenta per nulla se Ignazio frequentasse una sua ex. Certo io ho rivisto Francesco, una volta dopo il GF, da ex fidanzati. Siamo stati insieme per cinque anni, era giusto farlo. Ci siamo chiariti, abbiamo riso, abbiamo pianto e poi basta".

