Chi è Sissy? Uomini e Donne / Luigi Mastroianni e l'amica speciale che fa "paura" a Sara Affi Fella

Uomini e Donne, trono classico oggi: Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella, la tronista gelosa di Sissy, ecco perché dovrebbe averne “paura” mentre anche Giordano mette "like"alle sue foto.

19 marzo 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, Sara gelosa di Luigi

Continuano le appassionate dinamiche di corteggiatori e troniste del trono classico di Uomini e Donne. Proprio oggi pomeriggio, la settimana si è aperta con Sara Affi Fella e la sua gelosia nei confronti di Sissy, amica di Luigi Mastroianni, uno dei suoi corteggiatori preferiti. Facciamo un passo indietro riassumendo cosa è accaduto oggi in puntata. Durante l'esterna, Sara ha portato Luigi nel suo paese per fargli conoscere anche le sue amiche più care. In studio, Lorenzo ha espresso il suo malcontento: "Non ci rimani bene a vedere certe cose". Poi è andata in onda anche la seconda parte dell'uscita e la tronista ha ribadito anche l'importanza del suo gesto. Durante il tempo passato insieme, Sara ha invitato Luigi anche a lasciarsi andare un poco di più e lui ha affermato di sentirsi in confusione ma poi ha baciato la tronista che di certo, non si è tirata indietro. In studio Lorenzo ha affermato di volersene andare ma sembrava non crederci nessuno. "Sono tornato deciso, è stato un gesto istintivo", ha confessato invece Luigi mentre Nilufar lo ha incoraggiato: "Prendila e portatela a casa!".

Uomini e Donne, chi è Sissy? L’amica misteriosa di Luigi

Dopo il bacio e la "tarantelle" di Lorenzo Riccardi, Sara Affi Fella ha chiesto a Luigi delle spiegazioni in merito ad una amica di Instagram. Sara ha affermato che non si trattava di gelosia mentre Luigi ha voluto metterla alle strette: "Sceglimi e mi tolgo da Instagram!". Proprio il corteggiatore infatti, è stato accusato di farsi fotografie e mettere numerosi "Mi piace" alla ragazza quando si trova a Roma. La misteriosa donzella si chiama Sissy e così come fa notare il VicoloDelleNews, pare avere una fortissima somiglianza fisica con Nilufar Addati, peccato che Luigi stia corteggiando Sara! Secondo il sito di gossip inoltre, anche Giordano Mazzocchi metterebbe dei like alle fotografie della ragazza e lui, tra le altre cose, vive anche vicino a Roma. Uno tra Luigi e Giordano, stanco dei tira e molla delle troniste di Uomini e Donne, cercherà l’amore altrove? Staremo a vedere cosa accadrà durante le prossime registrazioni del trono classico del programma ideato e condotto da Queen Mary.

