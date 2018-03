Chicco Nalli/ Replica a Tina Cipollari tronista? L'hair stylist torna in tv (Pomeriggio 5)

Chicco Nalli replica a Tina Cipollari tronista e ai suoi corteggiatori? L'hair stylist torna in tv come opinionista ed esperto di look nel salotto di Pomeriggio 5.

19 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Chicco Nalli torna in tv. L’ex marito di Tina Cipollari annuncia su Instagram la sua presenza nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque. Il famoso hair stylist è pronto a tornare davanti alle telecamere dopo la separazione da Tina Cipollari da cui ha avuto tre figli. La fine del matrimonio tra i due sembra non aver lasciato strascichi. I due, infatti, non hanno mai lasciato dichiarazioni offensive l’uno nei confronti dell’altra. Chicco, in particolare, dopo aver confermato la separazione, ha definito Tina Cipollari la donna più importante della sua vita. I tre figli che la bionda opinionista di Uomini e Donne gli ha donato, infatti, sono il regalo più bello che potesse ricevere e rappresenteranno per sempre il collante che li terrà uniti. Oggi, però, le strade di Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono separate. Mentre l’opinionista continua ad essere la protagonista indiscussa di Uomini e Donne, Chicco Nalli continua a fare l’hai stylist e, nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, mostrerà un nuovo tutorial.

CHICCO NALLI COMMENTA LA PRESENZA SUL TRONO DI TINA CIPOLLARI?

Per Tina Cipollari è iniziato il percorso da tronista di Uomini e Donne. Nella puntata odierna del trono classico, la bionda opinionista ha incontrato nuovi pretendenti. Chicco Nalli non ha ancora espresso la sua opinione e i followers pensano che, dal salotto di Pomeriggio Cinque possa arrivare una frecciatina all’ex moglie. Sarà davvero così? Quello tra Tina e chicco è stato davvero un grande amore che resterà tale per sempre. Ad oggi, comunque, Tina non ha ancora incontrato nessuno dei suoi corteggiatori lontano dallo studio di Uomini e Donne. Aspetterà ancora prima di tuffarsi in una vera conoscenza? Chicco, da parte sua, appare sempre più concentrato sul lavoro e sui figli che rappresentano la gioia più grande della sua vita.

