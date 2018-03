Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano/ Uomini e Donne: la proposta a Miami

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano: la coppia di Uomini e Donne lo annuncia sui social da Miami, dove vive da qualche mese, dopo la fatidica proposta.

19 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Clarissa Marchese e Federica Gregucci

La notizia che tutti i fans di Uomini e Donne stavano aspettando è arrivata. Da Miami, la splendida città della Florida dove vivono da qualche mese, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno annunciato che si sposeranno presto. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, innamoratissimo della sua Clarissa, ha fatto la fatidica proposta di fidanzamento ufficiale ricevendo un grandissimo sì. “Sì perché ti amo. Sì perché mi ami. Sì perché insieme siamo felici. Sì perché amo progettare la mia vita con te. Sì perché non desidero niente di più al mondo che sposarti! Ho detto sì”, ha scritto su Instagram una Clarissa al settimo cielo. “Con il tuo SÍ mi hai reso l’uomo più felice del mondo”, ha aggiunto sul proprio profilo Federico. Quello tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è davvero un grande amore. Insieme da dicembre 2016, la coppia non ha vissuto nessun periodo di crisi e si è sempre mostrata molto unita. I fiori d’arancio, dunque, sono sempre più vicini.

LA STORIA D’AMORE DI CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI

Bellissimi, giovani e innamorati, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono pronti a coronare il loro sogno d’amore. L’ex Miss Italia non ha mai avuto dubbi su Federico Gregucci al punto da averlo scelto dopo poche esterne. Dalla scelta alla convivenza il passo è stato breve. La coppia di Uomini e Donne ha vissuto per alcuni mesi a Roma per poi trasferirsi a Miami dove attualmente vive e lavora. Quella di Clarissa è stata una scelta di grande amore. Per seguire Federico negli Stati Uniti, infatti, l’ex tronista ha lasciato l’Italia, ma soprattutto la sua famiglia a cui è legatissima. La coppia, dunque, deciderà di sposarsi in Sicilia? Al momento non si sa nulla. Clarissa e Federico, infatti, non hanno ancora svelato la data.

© Riproduzione Riservata.