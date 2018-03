Corinne Clery/ Da Beppe Ercole a Angelo Costabile: "Mi ha convinto con la dolcezza" (Ieri Oggi Italiani)

Corinne Clery a Ieri Oggi Italiani: l'attrice francese sarà tra gli ospiti della prima puntata del nuovo programma condotto da Rita Dalla Chiesa.

Corinne Clery sarà tra gli ospiti della prima puntata di Ieri Oggi Italiani, il nuovo programma condotto da Rita Dalla Chiesa, in onda a partire da lunedì 19 marzo 2018, su Rete 4, in seconda serata. Corinne Clery sarà presente alla puntata dedicata all'Amore: gli altri ospiti saranno Silvana Giacobini, Lory Del Santo, Daniela Del Secco D'Aragona, Patrizia De Blanck, Cecilia Rodriguez, Erminia Manfredi e Giulia De Lellis. Per quanto concerne la stagione televisiva in corso, il pubblico italiano ha potuto vedere Corinne Clery all'interno della casa del Grande Fratello Vip, reality show andato in onda lo scorso autunno sulle reti Mediaset. Il suo incontro-scontro con Serena Grandi, avvenuto all'interno della Casa durante una puntata serale programma, è tra le scene che maggiormente ricordiamo. Corinne Clery e Serena Grandi hanno vissuto due lunghe storie d'amore con lo stesso uomo, Beppe Ercole. Recentemente, invece, Corinne Clery è stata intervistata da Cristina Parodi durante una puntata di Domenica In, programma in onda su Rai 1.

CORINNE CLERY A DOMENICA IN

Durante l'intervista con Cristina Parodi, Corinne Clery ha ribadito il proprio amore per Angelo Costabile, il compagno più giovane di lei di 28 anni. La loro relazione è ancora viva nonostante lei, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, spese parole poco gentili nei riguardi del suo compagno. A Domenica In, la Clery ha sottolineato il ruolo importante che Angelo Costabile nella sua vita dopo la morte di Beppe Ercole. Queste sono state le sue dichiarazioni: "Il giorno dei miei sessant'anni, era il giorno della morte di Giuseppe, e quindi sono andata nel baratro totale, sono stata cinque mesi chiusa a casa, piano piano con gli amici sono uscita un paio di volte fino a quando poi ho incontrato un angelo, di nome e di fatto, contro il quale ho lottato molto perché non volevo, non ero in grado in quel momento di amare, e soprattutto era troppo giovane". Angelo Costabile ha insistito con il corteggiamento e, a Natale, la coppia ha festeggiato i sette anni d'amore: "Mi ha convinto con la sua dolcezza, a Natale abbiamo fatto sette anni".

